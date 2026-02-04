Iberski polotok zajela nevihta Leonardo, na jugu Španije zaprte šole

Reševalne službe so na družbenem omrežju X sporočile, da so na območjih v provincah Cadiz, Jaen in Malaga, ogroženih zaradi poplav, iz previdnosti evakuirali več kot 3000 prebivalcev.

Španska vremenska agencija AEMET je za dele južne pokrajine Andaluzija razglasila najvišje, rdeče opozorilo zaradi nevarnosti hudourniškega deževja in opozorila, da lahko nevihta Leonardo povzroči poplave in zemeljske plazove.

Na pomoč reševalnim službam so napotili na stotine vojakov, šole v Andaluziji, z izjemo šol v najvzhodnejši provinci Almeria, pa so ostale zaprte.

V Španiji je še vedno živ spomin na uničujoče poplave, ki so oktobra 2024 prizadele vzhod in jug države. Umrlo je več kot 230 ljudi, večinoma v pokrajini Valencia.

V sosednji Portugalski, kjer je prejšnji teden neurje Kristin zahtevalo življenja petih ljudi, so v pričakovanju Leonarda, ki se je bližal z Atlantika, v torek za obalne predele izdali oranžno opozorilo.

Za severne in osrednje pokrajine pa so izdali opozorilo zaradi močnega sneženja in vetra. Vpliv Leonarda naj bi trajal do sobote.