Tujina

Iberski polotok zajela nevihta Leonardo, na jugu Španije zaprte šole

Malaga, 04. 02. 2026 13.21 pred 18 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.S. STA
Neurje Leonardo

Na jugu Španije so evakuirali več kot 3000 ljudi, šole pa so zaradi nevihte Leonardo, ki naj bi po navedbah vremenoslovcev na Iberski polotok prinesla izjemne padavine, zaprte. Tudi v več regijah na Portugalskem so zaradi obilnega deževja in močnih sunkov vetra v stanju pripravljenosti.

Reševalne službe so na družbenem omrežju X sporočile, da so na območjih v provincah Cadiz, Jaen in Malaga, ogroženih zaradi poplav, iz previdnosti evakuirali več kot 3000 prebivalcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Španska vremenska agencija AEMET je za dele južne pokrajine Andaluzija razglasila najvišje, rdeče opozorilo zaradi nevarnosti hudourniškega deževja in opozorila, da lahko nevihta Leonardo povzroči poplave in zemeljske plazove. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na pomoč reševalnim službam so napotili na stotine vojakov, šole v Andaluziji, z izjemo šol v najvzhodnejši provinci Almeria, pa so ostale zaprte.

V Španiji je še vedno živ spomin na uničujoče poplave, ki so oktobra 2024 prizadele vzhod in jug države. Umrlo je več kot 230 ljudi, večinoma v pokrajini Valencia.

V sosednji Portugalski, kjer je prejšnji teden neurje Kristin zahtevalo življenja petih ljudi, so v pričakovanju Leonarda, ki se je bližal z Atlantika, v torek za obalne predele izdali oranžno opozorilo.

Za severne in osrednje pokrajine pa so izdali opozorilo zaradi močnega sneženja in vetra. Vpliv Leonarda naj bi trajal do sobote.

kritika1
04. 02. 2026 13.57
A še kar čakajo na našega Robija, a ji sporoči podatke iz satelitov in našega "super računalnika"?
