ICC potrdil preiskavo vojne proti drogam na Filipinih

Filipini so pod Dutertejem leta 2019 izstopili iz ICC, takoj potem ko je ta sprožil predhodno preiskavo o tamkajšnji vojni proti drogam. A pri ICC vztrajajo, da so kljub temu pristojni za zločine, ki so bili na Filipinih storjeni v času, ko je bila ta država še članica ICC.

Sodniki v Haagu so danes ocenili, da Dutertejeve kampanje, poimenovane "vojna proti drogam", ni mogoče označiti kot legitimno operacijo kazenskega pregona ter da usmrtitve niso legitimne in tudi niso zgolj ekscesi v sicer legitimni operaciji. Dokazi kažejo, da "je obsežen in sistematičen napad na civilno prebivalstvo potekal v skladu z državno politiko ali v njeno podporo", so še zapisali.