ICC z obtožnico proti ruskima generaloma zaradi napadov na civilne cilje

Naloga za aretacijo sta bila izdana na podlagi predlogov tožilstva. Predobravnavni senat je ugotovil, da obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da sta osumljenca odgovorna za raketne napade, ki so jih sile pod njunim poveljstvom izvedle na ukrajinsko električno infrastrukturo od najmanj 10. oktobra 2022 do najmanj 9. marca 2023. V tem časovnem okviru je prišlo do napadov na številne elektrarne in transformatorske postaje na več lokacijah v Ukrajini.

Senat je ugotovil, da obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da so bili napadi usmerjeni na civilne objekte, in da bi bila naključna škoda, ki bi jo povzročili civilistom in civilnim objektom, nesorazmerna s pričakovano vojaško prednostjo, ki bi jo lahko pridobili s tovrstnimi napadi.

Predobravnavni senat je prav tako ocenil, da je domnevna kampanja napadov opredeljena kot ravnanje, ki vključuje večkratno izvršitev dejanj proti civilnemu prebivalstvu, v skladu z državno politiko. "Zato obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da so osumljenci odgovorni za zločin zoper človečnost ali druga nehumana dejanja."

Vsebina nalogov je izdana tajno, da se zaščitijo priče in zavarujejo preiskave, dodajajo pri ICC.

Rusija je oktobra 2022 sprožila obsežne raketne napade na ukrajinsko kritično infrastrukturo. Napadi so sledili ukrajinskim uspehom v Harkovu, ko si je ruska vojska prizadevala stabilizirati fronto in preprečiti napredovanje ukrajinskih sil. Zaradi obsežnih napadov, ki so vključevali vodene in balistične rakete ter brezpilotnike, so zahodne države sklenile okrepiti ukrajinsko protiletalsko obrambo in Kijevu dobavile več naprednih protiletalskih sistemov.