ICC začel preiskavo domnevnih vojnih zločinov na zasedenih palestinskih ozemljih

Bensouda je sicer že januarja 2015 začela uvodno preiskavo domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti na palestinskih območjih in v Izraelu po izraelski ofenzivi na Gazo leta 2014. V teh spopadih je bilo uradno ubitih 2251 Palestincev, večinoma civilistov, in 74 Izraelcev, večinoma vojakov. Izrael, ki ni član haaškega Mednarodnega kazenskega sodišča, odločno nasprotuje kakršni koli preiskavi. Vendar so sodniki ICC odprli možnost za preiskavo vojnih zločinov, potem ko so v začetku februarja razsodili, da njegove pristojnosti obsegajo tudi zasedena palestinska območja.

"Potrjujem, da je urad tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča sprožil preiskavo glede razmer v Palestini," je dejala Bensouda. Kot je sporočila, bo preiskava zajela kazniva dejanja v pristojnosti sodišča, ki naj bi bila storjena od 13. junija 2014. Bensouda je doslej že večkrat poudarila, da obstaja "razumna podlaga" za to, da verjame, da so med izraelsko ofenzivo v Gazi leta 2014 pripadniki izraelskih obrambnih sil, izraelske oblasti, Hamas in palestinske oborožene enote zakrivili vojne zločine.

Za pravno mnenje glede pristojnosti ICC na teh območjih je sodišče zaprosila Bensouda, potem ko je decembra 2019 napovedala preiskavo o očitkih glede vojnih zločinov na palestinskih ozemljih. Določitev ozemeljske jurisdikcije je bila potrebna, ker Izrael ni podpisnik rimskega statuta.Sodišče je razsodilo, da njegove pristojnosti obsegajo tudi ozemlja, ki jih je leta 1967 zasedel Izrael, natančneje Gazo in Zahodni breg, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom. Palestinske oblasti so namreč podpisale rimski statut in postale članica leta 2002 vzpostavljenega sodišča.

Odločitev ICC so palestinske oblasti pozdravile, Izrael pa jo je označil za politično ter"dejanje moralnega in pravnega bankrota". "Izrael bo storil vse, kar je potrebno, da zaščiti svoje civiliste in vojake pred pravnim preganjanjem," je po poročanju AFP sporočil zunanji minister Gabi Aškenazi.

Palestinske oblasti pa so poudarile, da je ICC začel"potrebno in nujno" preiskavo domnevnih zločinov na palestinskih ozemljih. "Zaradi zločinov, ki so jih zagrešili voditelji izraelske okupacije nad palestinskim ljudstvom - ki še potekajo, so sistematični in razširjeni -, je ta preiskava nujna," je sporočil palestinski zunanji minister Rijad al Malki.