Tujina

Agenti ICE bodo nosili telesne kamere

Minneapolis, 03. 02. 2026 10.14

Avtor:
STA L.M.
Ice agenti

Zvezni agenti služb v okviru ministrstva za domovinsko varnost, ki delujejo v Minneapolisu, bodo po novem opremljeni s telesnimi kamerami, je sporočila pristojna ministrica Kristi Noem. Za agente v mestu, kjer sta bila v njihovem posredovanju ubita dva človeka, bo to začelo veljati takoj, postopoma pa bodo ukrep razširili na vse agente.

"S takojšnjo uveljavitvijo uvajamo telesne kamere za vsakega agenta na območju Minneapolisa," je v ponedeljek na omrežju X zapisala Kristi Noem. "Ko bodo na voljo sredstva, bomo program telesnih kamer razširili po vsej državi," je dodala.

Nošenje telesnih kamer je ena od zahtev demokratov, ki so po ogorčenju zaradi smrti dveh ljudi, ki so ju januarja v Minneapolisu med izvajanjem operacij proti priseljencem ubili zvezni agenti, blokirali sprejemanje proračuna. Ta namreč predvideva tudi sredstva za ministrstvo za domovinsko varnost (DHS), v okviru katerega delujejo služba za priseljevanje in carine (ICE) in druge agencije.

Protesti proti ICE
Protesti proti ICE
FOTO: AP

Demokrati v okviru pogajanj o potrditvi proračunskih zakonov, ki še potekajo, zahtevajo več reform delovanja zveznih agentov, s katerimi naj bi okrepili preglednost njihovega delovanja. Med zahtevami so še prepoved nošenja mask ter ustrezni sodni nalogi pred preiskavami in aretacijami.

Posnetki z medvedje perspektive: grizliji v arktični divjini

Kitajska spreminja pravila igre za električna vozila

bibaleze
