Agenti ICE bodo nosili telesne kamere

"S takojšnjo uveljavitvijo uvajamo telesne kamere za vsakega agenta na območju Minneapolisa," je v ponedeljek na omrežju X zapisala Kristi Noem. "Ko bodo na voljo sredstva, bomo program telesnih kamer razširili po vsej državi," je dodala.
Nošenje telesnih kamer je ena od zahtev demokratov, ki so po ogorčenju zaradi smrti dveh ljudi, ki so ju januarja v Minneapolisu med izvajanjem operacij proti priseljencem ubili zvezni agenti, blokirali sprejemanje proračuna. Ta namreč predvideva tudi sredstva za ministrstvo za domovinsko varnost (DHS), v okviru katerega delujejo služba za priseljevanje in carine (ICE) in druge agencije.
Demokrati v okviru pogajanj o potrditvi proračunskih zakonov, ki še potekajo, zahtevajo več reform delovanja zveznih agentov, s katerimi naj bi okrepili preglednost njihovega delovanja. Med zahtevami so še prepoved nošenja mask ter ustrezni sodni nalogi pred preiskavami in aretacijami.
