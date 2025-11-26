Agenti ICE prijeli sorodnico tiskovne predstavnice Bele hiše

Brat Karoline Leavitt, Michael Leavitt, je za ABC News potrdil, da so njegovo nekdanjo partnerko in mater njegovega otroka pridržali pred nekaj tedni. Leavitt je ob tem pojasnil, da njun 11-letni sin živi z njim od rojstva, a ohranja stike s svojo materjo. Par naj bi se sicer razšel pred približno 10 leti.
Tiskovni predstavnik urada za domovinsko varnost je potrdil, da so agenti pridržali brazilsko državljanko Bruno Caroline Ferreira, ki so jo opisali kot "kriminalno nezakonito priseljenko". "Bila je že aretirana zaradi povzročitve telesne poškodbe. V ZDA je vstopila s turističnim vizumom B2, ki je od nje zahteval, da ZDA zapusti do 6. junija 1999. Trenutno je v centru ICE v Louisiani in je v postopku deportacije. Pod predsednikom Trumpom in ministrico Noem so vsi nezakoniti priseljenci deportirani," je zapisal.
Todd Pomerleau, odvetnik Brazilke, je za ABC News zanikal trditve, da ima njegova stranka kazensko kartoteko. Po njegovih besedah je v državo vstopila zakonito in je v postopku pridobitve zelene karte. Dodal je, da so jo aretirali v Massachusettsu, potem ko so ustavili njeno vozilo brez naloga, in jo odpeljali v Louisiano.
Pomerleau je še dejal, da ne verjame, da bi lahko povezava njegove stranke s Karoline Leavitt vplivala na primer, in dodal, da meni, da gre zgolj za "naključje".
Bela hiša zadeve ni želela komentirati.
Medtem družina Ferreire na spletu zbira sredstva za kritje pravnih stroškov in trdi, da je v ZDA pripotovala leta 1998 kot otrok. "Brunina odsotnost je še posebej boleča za njenega 11-letnega sina Michaela Leavitta mlajšega, ki potrebuje svojo mamo in vsak dan upa, da bo pravočasno doma za praznike," so zapisali na strani GoFundMe.
