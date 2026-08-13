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Električni šok iz dlani: ameriški imigracijski agenti z novim orožjem

Washington, 13. 08. 2026 07.20 pred 8 urami 3 min branja 46

Avtor:
N.V.
Ice agenti

Pripadniki ameriške službe za priseljevanje in carinski nadzor (ICE) bi lahko kmalu dobili novo opremo, in sicer rokavice, ki povzročijo električne šoke. Proizvedejo lahko do 380 voltov električne napetosti, kar je sprožilo pomisleke in zaskrbljenost organizacij za človekove pravice.

Za nakup rokavic z nizkonapetostnim oddajnikom električnega toka GLOVE namerava ICE porabiti do 20 milijonov dolarjev (približno 17 milijonov evrov), je razvidno iz obvestila, ki ga je objavilo ministrstvo za domovinsko varnost (DHS).

"ICE nenehno ocenjuje potrebe naših pripadnikov na terenu, da bi zagotovili, da imajo na voljo orodja in opremo, ki so potrebni za varno prijetje in odstranitev kriminalcev, ki so nezakonito v državi," so pojasnili na DHS.

Naprave GLOVE se aktivirajo s pritiskom na gumb, s čimer sprožijo električne šoke, oddajo pa lahko do 30 impulzov na sekundo. Opremljene so tudi z vgrajenimi mikroprocesorji, ki beležijo vsako aktivacijo. Podjetje Compliant Technologies na svoji spletni strani navaja, da rokavice ne povzročajo poškodb in da jih uporablja veliko različnih agencij.

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Uporabniški priročnik na spletni strani podjetja priporoča, da se rokavic ne uporablja pri starejših ljudeh, majhnih otrocih, nosečnicah in "hudo invalidnih osebah". Prav tako priporoča, da je med uporabo rokavic prisoten še en pripadnik, ki lahko zadrži osebo, proti kateri se rokavice uporabljajo.

Za razliko od paralizatorja Taser, ki za povzročitev električnega šoka z napetostjo do 50.000 voltov uporablja ostre konice, ki se zapičijo v kožo, rokavice ne sklenejo električnega tokokroga skozi telo. Namesto tega rokavice povzročijo močan električni šok, s katerim naj bi osebo prepričale k sodelovanju, pravi poročnik Butch Gallion, vodja v zaporu okrožja Hawkins v ameriški zvezni državi Tennessee.

"Morda jih bomo uporabili, morda ne. Odvisno je od tega, kako se bodo vedli. Ko pritisnete gumb za vklop, se prižge lučka. Priporniki to lučko poznajo in pogosto že njen pogled povzroči, da začnejo sodelovati," pravi.

Šok je mogoče sprožiti le ob stiku s kožo, zato lahko policist osebo najprej prime za oblačila, nato pa, če se začne upirati, preide na stik s kožo – običajno na zapestju ali komolcu. Če oseba postane agresivna, nadaljuje, "lahko rokavice pritisnete na del telesa, kjer je koža izpostavljena. Zame je to takojšen način, da oseba začne sodelovati".

Po navedbah DHS bi rokavice GLOVE uporabljali pripadniki in agenti oddelka za preiskave domovinske varnosti (HSI), ki se osredotoča na nadnacionalne kriminalne organizacije, ter oddelka za izvrševanje in odstranjevanje (ERO), ki je odgovoren za prijetje, pridržanje in deportacijo ljudi, ki v ZDA kršijo imigracijsko zakonodajo.

Nekatere agencije za pregon že uporabljajo te rokavice, vendar naj bi bil načrtovani nakup ICE doslej največji nakup podjetja Compliant Technologies.

Ice agenti
Ice agenti
FOTO: Profimedia

"Prehitro posegajo po sili"

Organizacije za državljanske pravice, med njimi Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU), so izrazile zaskrbljenost zaradi njihove uporabe pri pregonu. ICE pa je že tako ali tako pod drobnogledom zaradi svojih metod pri izvajanju priseljevalne zakonodaje, ki so privedle do več smrtonosnih streljanj, v katerih so sodelovali njeni pripadniki, poroča BBC.

"ICE je zadnje leto tej državi dokazoval, da je pripravljen ignorirati zakon in da prehitro posega po sili, kar ima uničujoče in včasih tudi smrtonosne posledice tako za državljane kot nedržavljane," je dejala Jenn Rolnick Borchetta, namestnica direktorja ACLU za policijsko delo. "Zdaj bi lahko dobili napravo, ki jim omogoča, da z rokami in pritiskom na majhen gumb povzročijo električni šok, pri čemer bi bilo to za opazovalce morda skoraj neopazno," je dejala Borchetta. "Če imigracijskim agentom omogočimo prikrit način povzročanja hude bolečine, bomo s tem povzročili še več škode javnosti in zmanjšali odgovornost."

Zvezni imigracijski agenti so bili deležni kritik po smrtnih primerih, do katerih je prišlo med operacijami izvajanja imigracijske zakonodaje. Med nedavnimi primeri je smrtno streljanje mehiškega državljana Lorenza Salgada Arauja v Teksasu, medtem ko je bil kolumbijski državljan Johan Sebastián Durán Guerrero ubit med operacijo izvajanja imigracijske zakonodaje v Mainu.

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KOMENTARJI46

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odpisani zasedli vlado
13. 08. 2026 15.19
Odkar ima amerika za predsednika oranžnega sociopatskega bolnika trumpla je izgubljena in ne samo amerika.Sociopat trumpl obvlada le spomine kako je sodeloval z svojim tesnim kolegom epstainu pri pedofiliji.Janša ter ostali slični so pa njegovi zagreti podporniki zato se jih mora vzeti pod drobnogled zaradi varnosti otrok.
Odgovori
0 0
Bad Minton
13. 08. 2026 14.16
Odlično !
Odgovori
+2
3 1
Dacar
13. 08. 2026 13.39
ICE je končno zamenjal pištole za električne rokavice. Ker če že ne moreš legalno ustreliti nekoga, ki išče boljše življenje, mu lahko vsaj ponudiš najbolj šokanten stisk roke v njegovem življenju.
Odgovori
+2
3 1
Jermen
13. 08. 2026 13.06
Od americanov samo slisis vojna orozja krediti teroristi. Kaj ti lahko ponudijo tazen orozja in oderuskih kreditov?
Odgovori
+2
4 2
boslo
13. 08. 2026 12.27
Pištola je ponavadi dovolj, če pa je množica večja, pa bo.m.b.a
Odgovori
+6
7 1
Bolfenk2
13. 08. 2026 11.47
O ilegalnih migranrih je govora. O ljudeh, ki ogrožajo našo varnost, socialno blagajno in civilizacijo. Nevladnike pa skrbijo človekove pravice ilegalcev. Bolano.
Odgovori
+11
16 5
QueenKong
13. 08. 2026 11.52
ilegalni (poceni) migranti gor držijo trumpetkove gradbene firme !
Odgovori
-3
5 8
SpamEx
13. 08. 2026 12.26
Meni se zdi da Donald bolj ogroža njihovo varnost
Odgovori
-5
3 8
Bombardirc1
13. 08. 2026 12.35
Melonija je tudi ilegalna migrantka, še angleško ne zna prav dobro
Odgovori
-5
2 7
Kameleon Kiddo
13. 08. 2026 12.48
»Ilegalci ogrožajo našo varnost in civilizacijo« je bolj politično strašenje kot pa argument. Če kdo krši zakon, naj odgovarja. Ampak človekove pravice veljajo tudi za ljudi, ki nam niso všeč. Drugače niso človekove pravice, ampak privilegij.
Odgovori
-3
1 4
tincoop
13. 08. 2026 11.29
Naj jih imajo in naj jih čimveč krat na wc pritisne...
Odgovori
-1
2 3
QueenKong
13. 08. 2026 11.24
ti strahopetni sociopati se tud skrivajo kot njihov poglavar tumpko katerega morajo z polnimi gatami med pomijami skrivat da ga iranci ne bi spremenili v prah (prah si bil in v prah se povrneš)
Odgovori
-10
2 12
QueenKong
13. 08. 2026 11.43
iranci niso tolk neumni kot mučki zato bodo počakali da mal popusti zbranost !oni so doma in čas je njihov zaveznik .
Odgovori
-5
2 7
bobiv
13. 08. 2026 11.17
Za večino migrantov v Evropi so krive ZDA, z njihovimi posredovanji za krajo nafte!
Odgovori
-2
6 8
zurc
13. 08. 2026 12.47
raje si poglej rast prebivalstva v aziji in afriki ,ni več dovolj prostora ,zato pa rinejo v evropo
Odgovori
+2
3 1
bobiv
13. 08. 2026 11.13
Največji kriminalec je predsednik države!
Odgovori
-2
5 7
ptuj.si
13. 08. 2026 10.49
Bravo.
Odgovori
+6
10 4
travc
13. 08. 2026 10.35
O teh Amerih ne bi razpravljal.
Odgovori
-3
3 6
I am lost.
13. 08. 2026 10.30
Že vidim kako jim bodo obraze elektrošokali. Kakorkoli..
Odgovori
+1
3 2
HitraVeverca
13. 08. 2026 10.17
In potem je kao kitajska slaba, poglejte si te nacije!
Odgovori
-2
8 10
blackwizard
13. 08. 2026 10.05
Odlično se čuje ta zadeva
Odgovori
+5
9 4
QueenKong
13. 08. 2026 09.50
škoda ker že indijanci niso imeli migrantske vojske ki bi čakala na okopih na ladje z begunci preko atlantika!
Odgovori
+1
10 9
jung
13. 08. 2026 09.14
Nek red mora bit, ne pa, da dela vsak kar hoče in same pravice kot V EU,ki že čuti bumerang efekt. Zelo so nam hvaležni tile prišleki ki že prevzemajo Evropo.
Odgovori
+12
18 6
beli_nosorog
13. 08. 2026 09.56
Ravno tako so nekdaj prišleki Angleži, Francozi in Španci, bili migranti, ki so prišli na "novo celino" in si vzeli vse pravice itd... Aja, se nisi učil zgodovine...
Odgovori
-6
6 12
jung
13. 08. 2026 10.45
Beli nosorog... A zato moramo dopustit, da se zgodovina ponovi v obratni smeri kao zob za zob varianta.
Odgovori
+6
8 2
beli_nosorog
13. 08. 2026 10.58
Nisem tega reku, sem pa mnenja da so zdaj Američani ZADNJI, ki se lahko oglašajo okoli tega vprašanja.
Odgovori
-2
3 5
OmniLiberalec42
13. 08. 2026 16.16
jung, se absolutno strinjam. Red definitivno mora bit, ne pa dela vsak kar hoče. Zato s polno strastjo sovražim trampa, ki je definicija delanja kar človek hoče. Požvižga se na voljo ljudi, podela se na sodišča, in pošč*** se na sodni proces.
Odgovori
0 0
royayers
13. 08. 2026 09.10
Rjavosrajčniki...
Odgovori
-4
8 12
Morgoth
13. 08. 2026 09.39
Opranoglavec
Odgovori
+1
9 8
Bananistanec
13. 08. 2026 09.09
Organizacije so kar naprej zaskrbljene, ker so pravice imigrantov kršene še posebej ilegalnih ..... te iste organizacije pa ignorijajo pravice domorodcev
Odgovori
+12
17 5
Voly
13. 08. 2026 09.19
Domorodci v Ameriki so v glavnem že zdavnaj pobiti, vsi ostali so priseljenci, ki so si na silo prisvojili zemljo!
Odgovori
+0
9 9
bobiv
13. 08. 2026 09.05
Bolani Američani, z bolnikom Dončijem!
Odgovori
-11
8 19
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