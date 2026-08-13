Električni šok iz dlani: ameriški imigracijski agenti z novim orožjem

Za nakup rokavic z nizkonapetostnim oddajnikom električnega toka GLOVE namerava ICE porabiti do 20 milijonov dolarjev (približno 17 milijonov evrov), je razvidno iz obvestila, ki ga je objavilo ministrstvo za domovinsko varnost (DHS).
"ICE nenehno ocenjuje potrebe naših pripadnikov na terenu, da bi zagotovili, da imajo na voljo orodja in opremo, ki so potrebni za varno prijetje in odstranitev kriminalcev, ki so nezakonito v državi," so pojasnili na DHS.
Naprave GLOVE se aktivirajo s pritiskom na gumb, s čimer sprožijo električne šoke, oddajo pa lahko do 30 impulzov na sekundo. Opremljene so tudi z vgrajenimi mikroprocesorji, ki beležijo vsako aktivacijo. Podjetje Compliant Technologies na svoji spletni strani navaja, da rokavice ne povzročajo poškodb in da jih uporablja veliko različnih agencij.
Uporabniški priročnik na spletni strani podjetja priporoča, da se rokavic ne uporablja pri starejših ljudeh, majhnih otrocih, nosečnicah in "hudo invalidnih osebah". Prav tako priporoča, da je med uporabo rokavic prisoten še en pripadnik, ki lahko zadrži osebo, proti kateri se rokavice uporabljajo.
Za razliko od paralizatorja Taser, ki za povzročitev električnega šoka z napetostjo do 50.000 voltov uporablja ostre konice, ki se zapičijo v kožo, rokavice ne sklenejo električnega tokokroga skozi telo. Namesto tega rokavice povzročijo močan električni šok, s katerim naj bi osebo prepričale k sodelovanju, pravi poročnik Butch Gallion, vodja v zaporu okrožja Hawkins v ameriški zvezni državi Tennessee.
"Morda jih bomo uporabili, morda ne. Odvisno je od tega, kako se bodo vedli. Ko pritisnete gumb za vklop, se prižge lučka. Priporniki to lučko poznajo in pogosto že njen pogled povzroči, da začnejo sodelovati," pravi.
Šok je mogoče sprožiti le ob stiku s kožo, zato lahko policist osebo najprej prime za oblačila, nato pa, če se začne upirati, preide na stik s kožo – običajno na zapestju ali komolcu. Če oseba postane agresivna, nadaljuje, "lahko rokavice pritisnete na del telesa, kjer je koža izpostavljena. Zame je to takojšen način, da oseba začne sodelovati".
Po navedbah DHS bi rokavice GLOVE uporabljali pripadniki in agenti oddelka za preiskave domovinske varnosti (HSI), ki se osredotoča na nadnacionalne kriminalne organizacije, ter oddelka za izvrševanje in odstranjevanje (ERO), ki je odgovoren za prijetje, pridržanje in deportacijo ljudi, ki v ZDA kršijo imigracijsko zakonodajo.
Nekatere agencije za pregon že uporabljajo te rokavice, vendar naj bi bil načrtovani nakup ICE doslej največji nakup podjetja Compliant Technologies.
"Prehitro posegajo po sili"
Organizacije za državljanske pravice, med njimi Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU), so izrazile zaskrbljenost zaradi njihove uporabe pri pregonu. ICE pa je že tako ali tako pod drobnogledom zaradi svojih metod pri izvajanju priseljevalne zakonodaje, ki so privedle do več smrtonosnih streljanj, v katerih so sodelovali njeni pripadniki, poroča BBC.
"ICE je zadnje leto tej državi dokazoval, da je pripravljen ignorirati zakon in da prehitro posega po sili, kar ima uničujoče in včasih tudi smrtonosne posledice tako za državljane kot nedržavljane," je dejala Jenn Rolnick Borchetta, namestnica direktorja ACLU za policijsko delo. "Zdaj bi lahko dobili napravo, ki jim omogoča, da z rokami in pritiskom na majhen gumb povzročijo električni šok, pri čemer bi bilo to za opazovalce morda skoraj neopazno," je dejala Borchetta. "Če imigracijskim agentom omogočimo prikrit način povzročanja hude bolečine, bomo s tem povzročili še več škode javnosti in zmanjšali odgovornost."
Zvezni imigracijski agenti so bili deležni kritik po smrtnih primerih, do katerih je prišlo med operacijami izvajanja imigracijske zakonodaje. Med nedavnimi primeri je smrtno streljanje mehiškega državljana Lorenza Salgada Arauja v Teksasu, medtem ko je bil kolumbijski državljan Johan Sebastián Durán Guerrero ubit med operacijo izvajanja imigracijske zakonodaje v Mainu.
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