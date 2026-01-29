Naslovnica
Tujina

ICE kršil skoraj 100 sodnih odredb samo v januarju

Minnesota, 29. 01. 2026 12.15 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
L.M.
ICE v Minneapolisu

Zvezni sodnik v Minnesoti je ostro kritiziral ameriško imigracijsko službo ICE, ker naj bi sistematično in množično kršila sodne odredbe v okviru zaostrene imigracijske politike. Po njegovih besedah je obseg nespoštovanja sodišč brez primere in resno ogroža vladavino prava.

Zvezni sodnik Patrick J. Schiltz je v sodni odločbi razkril, da je ICE od začetka januarja kršila 96 sodnih odredb v 74 različnih imigracijskih primerih v Minnesoti, poroča The New York Times. Opozoril je, da je ta številka najverjetneje podcenjena, saj so sodniki podatke zbirali v časovni stiski. Schiltz je poudaril, da je ICE v enem samem mesecu ignorirala več sodnih odločb, kot jih nekatere zvezne agencije v celotni svoji zgodovini.

Preberi še Nasilen incident 11 dni pred ubojem Prettija: 'Močno ga je treščil ob tla'

Sodnik, ki ga je imenoval republikanski predsednik George W. Bush, je začasno umaknil odločitev, s katero je nameraval zaslišati vršilca dolžnosti direktorja ICE Todda Lyonsa zaradi morebitnega nespoštovanja sodišča. Kljub temu je opozoril, da bo ukrep znova uvedel, če se kršitve nadaljujejo. Ob tem je zapisal, da ICE "ni zakon sama zase" in da mora, tako kot vsak drug udeleženec v sodnih postopkih, spoštovati sodne odredbe, dokler te niso razveljavljene.

Povečan pritok primerov na zvezna sodišča v Minnesoti je posledica obsežne imigracijske akcije administracije Donalda Trumpa.

Protesti proti ICE
Protesti proti ICE
FOTO: AP

Povod za ostro sodnikovo reakcijo je bil primer Juana Huga Tobaya Roblesa, državljana Ekvadorja, ki je v ZDA nezakonito živel skoraj 30 let, preden so ga januarja letos pridržali imigracijski agenti. Sodnik je po navedbah The New York Timesa ugotovil, da je bil pridržan na podlagi napačne razlage zakona, in odredil njegovo izpustitev ali možnost pravnega izpodbijanja pridržanja. Ker se to sprva ni zgodilo, je Schiltz zagrozil z zaslišanjem vodstva ICE.

Čeprav je bil Tobay Robles kasneje izpuščen, je njegov odvetnik pozval sodišče, naj vseeno sproži postopek zaradi nespoštovanja sodnih odredb. Po njegovih besedah so sistematične kršitve ICE povzročile resne stiske številnim prizadetim priseljencem in postavljajo pod vprašaj spoštovanje pravne države v ZDA.

Ice imigracija sodne odredbe kršitve

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
29. 01. 2026 14.01
Res sem ponosen, da SDS podpira kršenje sodnih odredb,saj jih to približa črnemu Ivanu.
Odgovori
0 0
Artechh
29. 01. 2026 13.49
To je neko mnenje demokratskega sodnika? Kje so dokazi?
Odgovori
+1
2 1
lokson
29. 01. 2026 13.31
Nehajte nabijat. Vladavino prava ogrožata guverner Minnesote in župan Minneapolisa.
Odgovori
+0
2 2
Bolfenk2
29. 01. 2026 13.25
Tudi v EU nujno potrebujemo ICE agente na ulicah.
Odgovori
+6
8 2
pepe2
29. 01. 2026 13.20
Kdaj se bo slovenski levičarski novinarski pol sprijaznil z dejstvom, da je bil Trump izvoljen na volitvah?
Odgovori
+4
7 3
ZMERNI DESNIČAR
29. 01. 2026 13.23
dokler se BBC in CNN nebosta naši so le prevajalci člankov CNN-a in BBC-ja kar pomeni, da se nebodo sprijaznili nikoli
Odgovori
+5
7 2
asgard
29. 01. 2026 13.17
Samo "modre" države so problem. Le zakaj ??? Mogoče ker tam vlada ista klika kot je naša skrajna levica, samo da se oni imenujejo malo hecno "demokrati". Isto kot naši skrajni levičarji bi z iphonom v roki in drugi kavo iz strabucka hoteli socializem.
Odgovori
+4
6 2
Noleani
29. 01. 2026 13.06
Zanimivo jrsenhe sodnih odreb je res problem ampsk a boste tudi objavili Perettija kako razbija avto ICE in pljuva ter kriči na agente en teden preden je bil ubit s strani mejne policije in ne ICE. ICE so ga takrat izpustili in se odpeljali, ce bi ga aretirali bi bil mogoce še živ tudi takrat je bil oborozen in agenti mu orozja niso odvzeli. ...vse to je vceraj objavil CNN.
Odgovori
+1
2 1
Darko32
29. 01. 2026 13.03
Tukaj je številka, katera je alarmantna. Tisiti, k izagovarjajo to početje si sami sebi omejujeo dolovanje. Ta številka, katera je prišla v javnost je samo delček tega. Niso podatki zajeti, kjer je narod vložil odškodninske tožbe za povzročeno škodo, ko so jih brez obrazložitve zapeljali v koncentracijsko taborišče in ko so videli, da so zamočili pa jih brez spustili in niso nič napisali in z tem brisali sledi. Zato bi bilo dobro, da spoštujejo mnihove predstavnike, lokalne Policaje, lokalne tožilce in sodnike, ter tudi lokalni narod in ne nasedamo na pravokacije. Ta številak pove, da je nekaj hudi narobe in da je v ZDA ALARM prve stopnje.
Odgovori
+0
2 2
lokson
29. 01. 2026 13.37
Darko, ti to resno??
Odgovori
+1
1 0
kovanec
29. 01. 2026 12.53
Polna usta poštenja te demokracije, da o naših takoimenovanih domoljubih, ki so zaslužni za to, da imamo demokracijo ne govorimo. Sedaj se zavedamo kakšen red je bil prej.
Odgovori
-2
0 2
ZMERNI DESNIČAR
29. 01. 2026 12.52
Ilegalne migracije so bile tudi sistematične in množične in so tudi kršile zakone... tako, da 1 za 1 načeloma ni problema, če si ti tu ilegalno lahko tudi država naredi malo ilegalno ?
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
