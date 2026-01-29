ICE kršil skoraj 100 sodnih odredb samo v januarju

Zvezni sodnik Patrick J. Schiltz je v sodni odločbi razkril, da je ICE od začetka januarja kršila 96 sodnih odredb v 74 različnih imigracijskih primerih v Minnesoti, poroča The New York Times. Opozoril je, da je ta številka najverjetneje podcenjena, saj so sodniki podatke zbirali v časovni stiski. Schiltz je poudaril, da je ICE v enem samem mesecu ignorirala več sodnih odločb, kot jih nekatere zvezne agencije v celotni svoji zgodovini.

Sodnik, ki ga je imenoval republikanski predsednik George W. Bush, je začasno umaknil odločitev, s katero je nameraval zaslišati vršilca dolžnosti direktorja ICE Todda Lyonsa zaradi morebitnega nespoštovanja sodišča. Kljub temu je opozoril, da bo ukrep znova uvedel, če se kršitve nadaljujejo. Ob tem je zapisal, da ICE "ni zakon sama zase" in da mora, tako kot vsak drug udeleženec v sodnih postopkih, spoštovati sodne odredbe, dokler te niso razveljavljene. Povečan pritok primerov na zvezna sodišča v Minnesoti je posledica obsežne imigracijske akcije administracije Donalda Trumpa.

Protesti proti ICE FOTO: AP