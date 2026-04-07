Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

ICE le nekaj dni po poroki aretirala ženo ameriškega vojaka

Washington, 07. 04. 2026 10.02

Avtor:
M.P.
Mattheew Blank in Annie Ramos (X)

Ameriška imigracijska in carinska služba je le nekaj dni po poroki mladoporočencev aretirala 22-letno ženo štabnega vodnika ameriške vojske. "Nikoli si nisem mislil, da bo prav poskus njene registracije kot žene vojaka privedel do tega, da mi jo bodo odvzeli," je po pridržanju dejal njen mož, 23-letni narednik.

22-letna Annie Ramos, žena 23-letnega narednika Matthewa Blanka, se je skušala v začetku aprila ob pomoči sorodnikov v Louisiani registrirati kot žena vojaka, je za ABC News povedala njena tašča Jen Rickling. S tem nazivom bi namreč Ramosova lahko dostopala do določenih ugodnosti, ki ji kot ženi vojaka pripadajo.

A slednje so ji preprečili pripadniki ameriške imigracijske in carinske službe ICE, ki so jo na kraju aretirali. "Nikoli si nisem predstavljal, da bo sledenje postopkom, torej registracija moje žene, lahko privedla do tega, da mi jo bodo odvzeli," je po dogodku povedal Blank. Namesto da bi se pripravljala na skupno prihodnost, se tako zdaj borita za njeno svobodo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nedokumentirani priseljenci so sicer upravičeni do pridobitve zelene karte, sorodniki pripadnikov vojaške službe pa so upravičeni tudi do dodatnih oblik olajšav.

Tudi njena tašča je dejala, da je Ramosova "vse, kar si lahko želi pri snahi". Naštela je, da je prijazna, pametna in predana. "Poučuje nedeljsko šolo, končuje študij in ljubi mojega sina z vsem srcem," je dejala ter dodala, da bi morala imeti njena sin in snaha možnost, da gradita skupno življenje v državi, ki ji je Blank predano služil.

Da se bo vztrajno boril za njeno izpustitev, je jasen tudi njen mož. "Ponosen sem, da služim tej državi. Ponosen sem, da sem njen mož. In stal ji bom ob strani, ne glede na to, kaj bo potrebno," je dejal.

V ZDA prišla, ko je imela manj kot dve leti

"Annie Ramos je pridržana zaradi izvrševanja sklepa o odstranitvi, ki je bil izdan leta 2005, ko je bila stara komaj 20 mesecev. Ta sklep se lahko izvrši kadarkoli, sledi pa deportacija v njeno državo, ki je Ramosova ni nikoli poznala," je povedala njena odvetnica Jessie Schreier.

Ramosova je v času svojega življenja v ZDA prejela štipendijo programa TheDream.US, ki pomaga nedokumentiranim mladim plačati šolanje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Pridržanje študentke biokemije, ki tukaj živi že dve desetletji in je poročena z višjim vodnikom ameriške vojske, ki se pripravlja na napotitev, nas ne naredi varnejših. V resnici slabi vojaško družino, spodkopava naše temeljne vrednote in razkriva, kako nizko smo padli kot narod," je v izjavi dejala tudi Gaby Pacheco, predsednica in izvršna direktorica TheDream.US. Pachecova meni, da bi morali Ramosovo izpustiti iz pripora in jo vrniti družini.

Tiskovni predstavnik ministrstva za domovinsko varnost je dejal, da je bila Ramosova aretirana, "ko je poskušala vstopiti v vojaško oporišče". "Nima pravnega statusa za bivanje v tej državi in sodnik ji je izdal končno odredbo o odstranitvi. Ta administracija ne bo prezrla pravne države. Nezakonito je prečkala južno mejo in vstopila v ZDA februarja 2005. Potem ko se ni pojavila na zaslišanju o priseljevanju, ji je sodnik 7. aprila 2005 izdal končno odredbo o odstranitvi," je dejal.

ice zda deportacija vojak

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mclaren
07. 04. 2026 11.59
Fuj in fuj.
Odgovori
0 0
mijam75
07. 04. 2026 11.58
To se dogaja v državi, kjer imajo predsednika, katerega mati je škotska migrantka, bivša žena čehinja, sedanja slovenka.
Odgovori
+1
1 0
Potouceni kramoh
07. 04. 2026 11.57
ICE deluje točno po principu sturm grup po Nemčiji med leti 1933 do 1939.
Odgovori
+3
3 0
Brihtnež
07. 04. 2026 11.54
Oranžni bo uničil celi svet, če ga ne bodo sami onemogočili in njega in vso ožje sorodstvo zaprli v ustanovo za mentalno zdravje!!!!!
Odgovori
+1
2 1
Pimplc
07. 04. 2026 11.54
neverjetno unbelivable !!
Odgovori
+1
2 1
Dovolj je
07. 04. 2026 11.51
Grozaaa, kam gre ta svet
Odgovori
+1
2 1
Vera in Bog
07. 04. 2026 11.38
V močni krščanski Evropi ne sme biti prostora za tujce. Vsak naj se trudi tam, kjer je doma.
Odgovori
-8
3 11
pravica1
07. 04. 2026 11.47
Kaj pa, ce bi vse verske fanatike deportirali na antarktiko, dokler se ne uskladite in zacnete sprejemati vse ljudi? Vere povzrocajo vec bolecin kot pa utehe.
Odgovori
+3
7 4
Racional-ec
07. 04. 2026 11.50
Haha, te tvoj bog tega uci majstr. Evropa pa za info ze dolgo ni ne mocna ne krscanska. Zalostno razmisljas prijatelj
Odgovori
+1
3 2
Kimberley Echo
07. 04. 2026 11.32
To spominja na čase pred in med II. SV v Nemčiji.
Odgovori
+3
7 4
Vera in Bog
07. 04. 2026 11.35
Mama Slovenka, mož je pa od dol?
Odgovori
-5
2 7
konc
07. 04. 2026 11.41
:D
Odgovori
-1
0 1
Racional-ec
07. 04. 2026 11.54
Kje je dol? Razsvetli nas mladi kris tus
Odgovori
+0
1 1
Wolfman
07. 04. 2026 11.31
Po noven že Izraelci, pripadniki IDF Ppreganjajo američane po ZDA?
Odgovori
+2
4 2
Vera in Bog
07. 04. 2026 11.29
V Ameriki se pod Trumpom vzpostavlja red. V Evropi leva politika zavira vračanje migrantov.
Odgovori
+0
9 9
pravica1
07. 04. 2026 11.47
Zacnite delat na tem, da bo vec otrok, ne da moramo uvazat delovno silo iz vsake beznice tega sveta.
Odgovori
+3
6 3
Vera in Bog
07. 04. 2026 11.27
ICE je zlata vreden, mi nujno rabimo to
Odgovori
-4
8 12
pravica1
07. 04. 2026 11.51
Ne rabimo, ker nimamo ljudi, da bi nam druzba normalno funkcionirala. Bodimo za trenutek realni.
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
07. 04. 2026 11.26
Evropa je bila vedno bela in krščanska. S tem ko smo se religiji odpovedal, pade tudi vse ostalo.
Odgovori
-2
7 9
Racional-ec
07. 04. 2026 11.55
Boga je religija kateri ti s zako miselnostjo pripadas
Odgovori
+1
1 0
nelevnedesen
07. 04. 2026 11.25
Nima veze, če je prišla kot malčica, če je bila celo življenje brez papirjev.
Odgovori
+7
9 2
NeXadileC
07. 04. 2026 11.22
AmerikA je popoln kaos. Mi smo na Hollywood dozi, a vse kar normalno deluje, so policija, vojska in obveščevalne organizacije, seveda, po svoje.
Odgovori
+0
2 2
mmickica
07. 04. 2026 11.19
Američani očitno pretiravajo v eno smer, EU pa v drugo. Ker sama živim v EU, me to slednje pretiravanje veliko bolj moti!
Odgovori
+1
3 2
Vera in Bog
07. 04. 2026 11.16
Evropa je bila vedno bela, bilo je nekaj črncev, ni pa vredu da juh je toliko tukaj.
Odgovori
+1
9 8
Vera in Bog
07. 04. 2026 11.15
Kaj iščejo priseljenci v Evropi sploh pa v takem številu?
Odgovori
+4
8 4
Cmrlj3
07. 04. 2026 11.18
Boljše življenje.
Odgovori
-2
4 6
Vera in Bog
07. 04. 2026 11.27
Cmrlj nimajo te pravice in pika !
Odgovori
+3
7 4
Celjan78
07. 04. 2026 11.52
Vera, Bog to je enako kot Hokus Pokus! In na podlagi takih hokus pokus orepričanj ne omejuj druge.
Odgovori
-1
0 1
Racional-ec
07. 04. 2026 11.56
Kr ti si dolocu pravice haha. Kaj si pa ti naredil ta to da jih ni oz ne bo?
Odgovori
0 0
Teh90Str25
07. 04. 2026 11.59
bohpomagi, kaka hinavščina. Al si šele na začetku OŠ, al pa nerazgledan ko kamen: še bosanci (oz.ostali ex-YU prebivalci) nočejo več delat preslabo plačanih del, za žepnino, v skladu s smernicami, ki jih diktira kapital (po zgledu precenjene ZDA). Kdo bo pa ceste pometal za par centov na dan? In čistil po WC-jih? Ko se na več zaporednih razpisov ne javi NIHČE, pač ne preostane drugega, kot najeti ''priseljence''. ZATO je vse več temnopoltih v EU. Kar posledični prinese ''kapitalu'' še večji dobiček: plačani so še manj, kot bi bili v štartu evropejci...moderna oblika suženjstva. In potem pride do EU-hinavščine: isti ljudje pljuvajo čez (temnopolte) priseljence, istočasno pa jih za (premajhen)drobiž zaposljujejo.
Odgovori
0 0
FreedomMan
07. 04. 2026 11.12
Oba na letalonosilko in direkt v kopensko ofenzivo na Iran, kaj se pa to pravi, Izrael potrebuje kakon futer ne pa da se kar tako razmetava s gojimi, ki bi bili uporabni v Iranu.
Odgovori
+2
5 3
FreedomMan
07. 04. 2026 11.12
Kanon futer
Odgovori
+1
4 3
brainiac007
07. 04. 2026 11.17
Trumpić
Odgovori
-5
0 5
