ICE le nekaj dni po poroki aretirala ženo ameriškega vojaka

22-letna Annie Ramos, žena 23-letnega narednika Matthewa Blanka, se je skušala v začetku aprila ob pomoči sorodnikov v Louisiani registrirati kot žena vojaka, je za ABC News povedala njena tašča Jen Rickling. S tem nazivom bi namreč Ramosova lahko dostopala do določenih ugodnosti, ki ji kot ženi vojaka pripadajo. A slednje so ji preprečili pripadniki ameriške imigracijske in carinske službe ICE, ki so jo na kraju aretirali. "Nikoli si nisem predstavljal, da bo sledenje postopkom, torej registracija moje žene, lahko privedla do tega, da mi jo bodo odvzeli," je po dogodku povedal Blank. Namesto da bi se pripravljala na skupno prihodnost, se tako zdaj borita za njeno svobodo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Nedokumentirani priseljenci so sicer upravičeni do pridobitve zelene karte, sorodniki pripadnikov vojaške službe pa so upravičeni tudi do dodatnih oblik olajšav. Tudi njena tašča je dejala, da je Ramosova "vse, kar si lahko želi pri snahi". Naštela je, da je prijazna, pametna in predana. "Poučuje nedeljsko šolo, končuje študij in ljubi mojega sina z vsem srcem," je dejala ter dodala, da bi morala imeti njena sin in snaha možnost, da gradita skupno življenje v državi, ki ji je Blank predano služil. Da se bo vztrajno boril za njeno izpustitev, je jasen tudi njen mož. "Ponosen sem, da služim tej državi. Ponosen sem, da sem njen mož. In stal ji bom ob strani, ne glede na to, kaj bo potrebno," je dejal.

V ZDA prišla, ko je imela manj kot dve leti

"Annie Ramos je pridržana zaradi izvrševanja sklepa o odstranitvi, ki je bil izdan leta 2005, ko je bila stara komaj 20 mesecev. Ta sklep se lahko izvrši kadarkoli, sledi pa deportacija v njeno državo, ki je Ramosova ni nikoli poznala," je povedala njena odvetnica Jessie Schreier. Ramosova je v času svojega življenja v ZDA prejela štipendijo programa TheDream.US, ki pomaga nedokumentiranim mladim plačati šolanje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke