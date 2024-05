ICJ: Izrael naj nemudoma zaustavi vojaško ofenzivo v Rafi

Salam je ob tem povedal, da "sodišče ni prepričano, da so prizadevanja Izraela za evakuacijo prebivalcev Gaze zadostna", humanitarne razmere v Rafi pa ocenjuje kot katastrofalne. Odkar je ICJ marca pozval Izrael, da mora brez odlašanja zagotoviti nujno pomoč prebivalcem Gaze, se je stanje še poslabšalo, je dodal.

Predsednik ICJ Nawaf Salam je danes sporočil, da je sodišče s 13 glasovi proti dvema sprejelo odločitev, da mora "Izrael nemudoma prekiniti vojaško ofenzivo in vsa druga dejanja v guverneratu Rafa, ki bi lahko za Palestince v Gazi povzročila razmere, ki bi privedle do njihovega delnega ali popolnega uničenja".

Mednarodno sodišče v Haagu je danes odločilo tudi, da mora Izrael omogočiti dostop na območje Gaze vsem preiskovalnim misijam in organom, ki jih bodo Združeni narodi pooblastili za preiskavo domnev o genocidu, ter zagotoviti, da bo mejni prehod Rafa odprt za neovirano dostavo humanitarne pomoči prebivalcem Gaze.

ICJ je pozval tudi k takojšnji izpustitvi vseh talcev, ki jih je palestinsko gibanje Hamas zajelo 7. oktobra lani ob napadu na Izrael. "Sodišče meni, da je zelo zaskrbljujoče, da so številni od teh talcev še vedno v ujetništvu, in ponovno poziva k njihovi takojšnji in brezpogojni izpustitvi," je dejal predsednik Salam.

Sodišče je ob tem Izraelu naložilo, da mora v enem mesecu poročati o napredku pri izvajanju ukrepov, ki jih je odredilo.

Do današnjih odločitev ICJ prihaja po tem, ko je Južna Afrika v začetku meseca vložila prošnjo za začasne nujne ukrepe, s katerimi bi Izraelu naložili, da ustavi svoje vojaške operacije na območju Gaze, vključno z mestom Rafa, kjer izvaja ofenzivo.

Na zaslišanju pred ICJ prejšnji teden je Južna Afrika opozorila, da je izraelski genocid v Gazi dosegel novo in grozljivo stopnjo z napadom na Rafo. Izrael pa je v predstavitvi argumentov dejal, da je vojna v Gazi sicer tragična, vendar ne gre za genocid nad Palestinci, obtožbe Južne Afrike pa odločno zavrnil.

Izraelski predstavnik Gilad Noam je Južno Afriko pred sodiščem obtožil, da ima "skrite motive" za poziv k izraelskemu umiku iz Rafe, češ da ta začasni ukrep zahteva, ker "želi zagotoviti vojaško prednost za svojega zaveznika Hamas" in preprečiti poraz palestinskega islamističnega gibanja.

Gre sicer za del postopka v okviru tožbe, ki jo je Južna Afrika na ICJ vložila konec lanskega leta. V njej Izraelu očita kršenje konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida ter izvajanje genocidnih dejanj proti palestinskemu ljudstvu v Gazi.

Izrael se ob tem v zadnjem času sooča z vse večjim mednarodnim pritiskom, potem ko je glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Karim Khan v ponedeljek sporočil, da zahteva izdajo naloga za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in obrambnega ministra Joava Galanta ter treh voditeljev Hamasa.