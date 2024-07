ICJ o kršitvah mednarodnega prava, Hamas zadovoljen, v Izraelu kritični

Postopek, o katerem je danes razsojal ICJ, je sicer ločen od tožbe Južne Afrike, ki Izraelu očita kršitve konvencije o preprečevanju genocida v Gazi. ICJ je v tem primeru januarja med drugim odločil, da mora Izrael sprejeti učinkovite ukrepe za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči civilistom in preprečiti genocid v Gazi.

Izrael palestinska ozemlja okupira že od leta 1967. Vojska se je sicer leta 2005 umaknila iz Gaze, ob tem pa izpraznila nezakonite judovske naselbine. Do aktualne vojne v Gazi je Izrael ohranjal blokado enklave, tam pa tudi redno izvajal napade. Na Zahodnem bregu, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, Izrael medtem ohranja vojaško prisotnost, število tamkajšnjih izraelskih naseljencev pa je naraslo na 700.000.

Generalna skupščina Združenih narodov je ICJ leta 2022 zaprosila za mnenje o pravnih posledicah, ki izhajajo iz politik in praks Izraela na zasedenih palestinskih ozemljih, vključno z vzhodnim Jeruzalemom. V postopku je sodelovalo več kot 50 držav, med njimi tudi Slovenija, ki je februarja poudarila, da pravice palestinskega ljudstva do samoodločbe ni mogoče izpodbijati.

V luči tega je sodišče poudarilo, da bi Izrael moral nemudoma prenehati z izvajanjem politike naseljevanja palestinskih ozemelj, z njih izseliti vse naseljence in Palestincem plačati odškodnino za škodo, ki jo je povzročila izraelska okupacija, poroča britanski BBC.

ICJ je prav tako odločil, da "izraelske politike in prakse, vključno z gradnjo novih naselbin in ohranjanjem zidu med ozemlji, pomenijo aneksijo večjega dela okupiranega ozemlja ".

"Sodišče je ugotovilo, da je nadaljnja prisotnost Izraela na palestinskih ozemljih nezakonita," je dejal predsednik ICJ Nawaf Salam in dodal, da mora Izrael čim prej končati okupacijo.

Guterres: Čas je za politični pogum in končanje vojne v Gazi

Slovenija pozdravila odločitev ICJ

Slovenija pozdravlja mnenje ICJ, ki je danes odločilo, da izraelska okupacija palestinskih ozemelj krši mednarodno pravo in jo je treba čim prej končati, je sporočilo zunanje ministrstvo. Ob tem je Izrael pozvalo, naj spoštuje dolžnosti in obveznosti po mednarodnem pravu, kot so določene v mnenju sodišča.

Mnenje najvišjega sodnega organa Združenih narodov ima veliko pravno težo in moralno avtoriteto, aktivno zavzemanje za implementacijo mnenja pa je tudi dolžnost celotne mednarodne skupnosti, je še dodalo ministrstvo.

Palestina pozdravlja odločitev ICJ, Izrael kritičen

Palestinsko predsedstvo je odločitev sodišča označilo za zgodovinsko. "Predsedstvo pozdravlja odločitev sodišča. Meni, da gre za zgodovinsko odločitev, in zahteva, da se Izrael prisili k njeni uresničitvi," je sporočil urad palestinskega predsednika Mahmuda Abasa.

Odločitev je v imenu palestinskega zunanjega ministrstva v Ramali pozdravila tudi državna sekretarka Varsen Agabekian Šahin, ki je poudarila, da je to velik dan za Palestino, tako zgodovinsko kot pravno. "To je najvišji sodni organ na svetu, ki je predstavil zelo podrobno analizo dolgotrajne izraelske okupacije in kolonizacije palestinskega ozemlja, ki je v nasprotju z mednarodnim pravom," je dodala.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas, ki vlada na območju Gaze in je po napadih 7. oktobra v vojni z Izraelom, je prav tako pozdravilo odločitev sodišča. Kot je dodalo v odzivu, je sedaj na mednarodni skupnosti, da nemudoma ukrepa za končanje okupacije.

V Izraelu so medtem bili do odločitve sodišča kritični. "Judovsko ljudstvo ni okupator na svoji zemlji, ne v naši večni prestolnici Jeruzalemu ne v dediščini naših prednikov v Judeji in Samariji. Nobena lažniva odločitev v Haagu ne bo izkrivila te zgodovinske resnice, prav tako pa ni mogoče izpodbijati zakonitosti izraelskih naselbin v vseh delih naše domovine," je poudaril Netanjahu.