Ida udarila z vso močjo: Prebivalci ujeti v poplavah, prva smrtna žrtev

Oglasil se je že predsednik ZDA Joe Biden , ki je v Louisiani razglasil vremensko katastrofo velikih razsežnosti in odredil zvezno pomoč, poroča CNN. Orkan Ida, ki je sinoči kot orkan 4. stopnje dosegel Louisiano, je zdaj oslabel v orkan 1. stopnje in se počasi umirja.

Oblasti so sporočile, da zelo močan dež v Louisiani povzroča poplave, zaradi katerih so prebivalci ujeti. "Prihajajo poročila o ljudeh, ki so ujeti v svojih domovih," poroča CNN. Voda je tako denimo z vseh strani zajela večji hotel in številni ujeti prosijo za reševanje. V New Orleansu je več kot milijon ljudi ostalo brez elektrike, in kot poročajo oblasti, je danes še ne bodo mogli vzpostaviti. Poročajo pa tudi o prvi smrtni žrtvi. Orkanski veter je podrl drevo, ki je padlo na osebo, ta pa je umrla.

Orkan je obalo Louisiane dosegel v nedeljo opoldne po krajevnem času v bližini pristanišča Fourchon in to 16 let potem, ko je orkan Katrina, eden najbolj katastrofalnih v zgodovini, prizadel to zvezno državo.

Nacionalni center za orkane je poročal o poplavah na jugovzhodu Louisiane. V zalivu so tudi prekinili skoraj vso proizvodnjo nafte, večja pristanišča ob obalah Louisiane in Mississippija pa so zaprli za ladijski promet.Samo v treh dneh, odkar se je kot tropska nevihta Ida pojavila v Karibskem morju, se je okrepila v orkan kategorije 4. Ko je Ida kasneje napredovala proti New Orleansu, se je hitrost vetra zmanjšala na 167 kilometrov na uro, kar jo podatkih ameriškega centra za orkane (NHC) uvršča med neurja kategorije 1 na petstopenjski lestvici Saffir-Simpson.