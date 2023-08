Idalia počasi zapušča ZDA: 'Bilo je zastrašujoče'

Idalia je iz orkana tretje stopnje prešel v tropsko nevihto. A šele po tem, ko je na Floridi in v zvezni državi Georgia za seboj pustil pravo razdejanje. "Bilo je zastrašujoče. Vse se je odvijalo tako hitro, vse se je vrtelo," je razmere opisal Thomas, ki je pred ujmo pobegnil v bližnji motel. Opustošenje, ki ga je Idalia pustil za seboj, se vidi tudi na satelitskih posnetkih.

Orkan Idalia je v noči na četrtek po našem času zapustil obalo ZDA in iz močnega orkana tretje stopnje in vetrovi, ki so zapihali tudi do 205 kilometrov na uro, prešel v tropsko nevihto. A še prej je v zveznih državah Florida in Georgia povzročil veliko razdejanje. Za njim so ostala izruvana, podrta in polomljena drevesa, odtrgane strehe, uničene hiše in avtomobili. Neurje je poplavilo ceste, mesta in vasi, prebivalci pa so prestrašeni iskali zavetje. "Bilo je zastrašujoče. Vse se je odvijalo tako hitro, vse se je vrtelo," je razmere opisal Thomas iz Perryja, ki je pred ujmo pobegnil v bližnji motel. A tudi tam z družino ni ostal varen, saj je bližajoče se oko orkana odtrgalo streho. Razbitine so ob tem padle na njegovo nosečo hčer, ki pa se na srečo ni poškodovala.

Na Floridi je sicer orkan zadel ruralno območje, škoda bi bila lahko še hujša, opisuje AP. Predvsem je prebivalce polotoške zvezne države skrbelo, da se bo ponovil orkan Ian, zaradi katerega so zabeležili 149 smrti. Kljub temu je zaradi Idalie približno pol milijona odjemalcev ostalo brez elektrike, ulice je preplavila voda, po tokovih so plavali čolni in avtomobili. Na ulice so po prehodu orkana poslali približno 5500-člansko ekipo reševalcev, ki so začeli s sanacijo škode, pregledom mostov in iskanjem morebitnih poškodovanih oseb. Perry je bilo eno izmed prvih mest, kjer so se vetrovi s hitrostjo nad 200 kilometrov na uro dotaknili obale. Nato je Idalia nadaljeval proti plaži Keaton in naprej proti zvezni državi Georgia. Kljub temu, da so se vetrovi umirili, sunki so pihali s hitrostjo do 150 kilometrov na uro, pa je tudi tam povzročil nemalo škode.

