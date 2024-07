Identificirali kita, ki ga živega doslej še nihče ni videl

Kita je naplavilo 4. julija na obalo Nove Zelandije, morski strokovnjaki pa so odkrili, da gre za izjemno redkega samca kita. O njegovem vedenju, življenju, okolju, razmnoževanju ali celo anatomiji ni znano skoraj nič. Lopatozobni kiti so sicer globokomorski sesalci, podobno kot drugi kiti iz družine kljunastih kitov, ki veljajo za najgloblje potapljajoče se živali v oceanu, in domnevno živijo predvsem v južnem Tihem oceanu, ki je najgloblji na svetu.

Identiteto pet metrov dolgega kita so določili na podlagi njegovih barvnih vzorcev, oblike lobanje in zob. Sicer še potekajo testi DNK, strokovnjaki pa pravijo, da lahko traja več tednov, preden bo dokončno potrjena zadnja identifikacija. A zaenkrat kot kaže in kot pravijo, gre za zelo redko vrsto kita, piše BBC.