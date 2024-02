Identificirali posmrtne ostanke, ki jih je zdravnik zakopal pod fontano

Inštitut za pogrešane osebe BiH je s pomočjo DNK analize identificiral, komu so pripadale kosti, ki so jih septembra lani našli zakopane pod fontano v dvorišču hiše zdravnika iz Brčkega. O ugotovitvah so pristojni obvestili svojce žrtev. "Kdo bi na svoje dvorišče prinesel kosti," se sprašuje brat enega od ubitih.

Posmrtni ostanki, ki jih je ortoped Nebojša Mraović iz Brčkega zakopane in zabetonirane pod fontano na lastnem dvorišču, so pripadali Salku Hadžiću in Mensurju Nukiću. Oba sta bila iz Vlasenice in sta bila ubita skupaj z več kot 8000 žrtvami genocida v Srebrenici julija 1995. O teh ugotovitvah, do katerih je s pomočjo DNK analize prišel Inštitut za pogrešane osebe BiH, so danes obvestili tudi svojce žrtev.

Ekshumacijo posmrtnih ostankov iz dvorišča zdravnikove hiše v Brčkem so opravili 21. septembra lani, po tem, ko je sum o zakopanih človeških kosteh oblastem prijavila Mraovićeva nekdanja soproga. Ortoped naj bi namreč svoji nekdanji soprogi Nedi Mraović nekoč med prepirom razkril, da je pod fontano zakopal človeške kosti, žrtve genocida v Srebrenici. "Med grožnjami je rekel, da nam je v zapuščini pustil človeške kosti pod fontano. Rekel je, da je iz lova prinesel kosti, ki jih je skladiščil v bolnišnici vse do leta 2012 oziroma vse, dokler ni zapustil bolnišnice, vendar nisem niti pomislila, da bi nam jih lahko zakopal pod oknom. Takrat je, v besu, izrekel marsikaj in zato na to nisem bila pozorna. To sem pozabila vse, dokler mi ni čez nekaj časa pred otroki dejal: 'Pazi, kaj govoriš. Tudi ti boš končala v fontani.' Takrat sem pravzaprav dojela, da je morda vendarle sposoben česa takšnega," je takrat nekdanja soproga pripovedovala za bosanski tednik Stav.

Posmrtne ostanke žrtev genocida je zdravnik v svojem dvorišču zakopal pred 11 leti, nato pa je na tem mestu zgradil betonsko fontano. Mraović je ob odkritju dejal, da v tem ne vidi nič spornega, saj da je kosti uporabljal za "načrtovanje operacij". "Da narediš nekaj takšnega, moraš biti iz sebe. To lahko naredi samo pošast, neodgovorna osoba, brez vere, kulture, nacije. Kdo bi v svoje dvorišče prinesel kosti," se po poročanju Radio Slobodna Evropa (RSE) sprašuje Idriz Nukić, brat ubitega Mensurja. Fatima Berković je za isti medij pojasnila, da so ji sporočili, da so pod fontano našli lobanjo brez spodnje čeljusti, ki je pripadala njenemu bratrancu Salki Hodžiću. "Podpisala sem dokumente za reekshumacijo in pokop, glede na to, da je živa samo Salkova sestra, ki živi v Ameriki. Težko je, mi smo otroci dveh sester. V genocidu je izgubil tudi očeta, strice ... Kaj vse smo doživeli. In tudi sama misel, da je to skrival zdravnik, je zločin nad zločinom," je za Radio Slobodna Evropa dejala Fatima. Tožilstvo BiH je prejelo izsledke DNK analize posmrtnih ostankov najdenih kosti. Za zdaj pa še ni jasno, v kateri fazi je preiskava dogodka.