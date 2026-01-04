Identificirali še 16 žrtev, najmlajša 14-letnica

Švicarska policija, ki je že prej identificirala osem švicarskih državljanov, je danes sporočila, da so identificirali še 16 žrtev požara v smučarskem letovišču Crans Montana – deset državljanov Švice, starih od 14 do 31 let, tri 16-letne državljane Italije (od katerih ima eden tudi državljanstvo Združenih Arabskih Emiratov), 39-letnega Francoza, 18-letnega romunskega državljana in 18-letnega državljana Turčije.

Najmajša doslej identificirana žrtev je 14-letna Švicarka, še devet je mladoletnih. Gre za švicarske, italijanske, romunske in turške državljane, je sporočila policija.

Doslej so skupno tako uspeli identificirati 24 žrtev. Med njimi je tudi 16-letni Arthur Brodard, je sporočila njegova mama Laetitia Brodard-Sitre. "Lahko začnemo žalovati, saj vemo, da je v miru in svetlobi," je sinoči povedala v videu na Facebooku in dodala, da je odšel "na zabavo v raj". Nekatere njegove prijatelje so našli z opeklinami, ki so prekrivale skoraj polovico telesa, je pred tem povedala za lokalni časopis Le Temps. "Nimam besed – šli so skozi pekel."

Osem identificiranih žrtev, katerih posmrtne ostanke so včeraj vrnili družinam, je bilo starih med 16 in 24 let, so sporočile švicarske oblasti.

Kriminalistična preiskava še poteka, medtem ko družine v agoniji čakajo na informacije o svojcih, ki še vedno veljajo za pogrešane. Policija je sicer po poročanju BBC še sporočila, da iz spoštovanja do umrlih in njihovih sorodnikov nadaljnjih podatkov o identificiranih žrtvah javnosti ne bodo razkrivali. Italijanski veleposlanik v Švici Gian Lorenzo Cornado je včeraj dejal, da so postopki identifikacije počasni predvsem zaradi stopenj opeklin, ki so jih številne žrtve utrpele.

Žalovanje v Švici FOTO: AP

Prvi izsledki preiskave sicer kažejo, da so ogenj zanetile iskrice na steklenicah šampanjcev, ki so jih nosili preblizu stropa, prekritega z akustično peno. V uničujočem požaru je umrlo najmanj 40 ljudi, še 119 je poškodovanih. Mnoge žrtve in pogrešani so najstniki. Bar Le Constellation je bil priljubljen predvsem med mladimi. Jacques in Jessica Moretti – francoski par, ki je vodil lokal, sta osumljena povzročitve smrti iz malomarnosti, telesnih poškodb iz malomarnosti ter povzročitve požara iz malomarnosti, je sporočilo tožilstvo kantona Valais. Glavna tožilka Beatrice Pilloud je ob tem dejala, da se preiskovalci zdaj osredotočajo na akustično peno na stropu lokala – ali je bila ta "vzrok težave in skladna s predpisi".

Švica 9. januar razglasila za dan žalovanja