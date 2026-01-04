Naslovnica
Identificirali še 16 žrtev, najmlajša 14-letnica

Crans Montana, 04. 01. 2026 16.02 pred 41 minutami 2 min branja 11

Avtor:
Ti.Š. STA
Pogrežani Arthur

V spomin na žrtve smrtonosnega požara v klubu v Crans Montani, ki je zahteval 40 življenj, je Švica 9. januar razglasila za dan žalovanja. Medtem je skupno število identificiranih žrtev nesreče naraslo na 24, med katerimi je 11 mladoletnih ter šest tujih državljanov.

Švicarska policija, ki je že prej identificirala osem švicarskih državljanov, je danes sporočila, da so identificirali še 16 žrtev požara v smučarskem letovišču Crans Montana – deset državljanov Švice, starih od 14 do 31 let, tri 16-letne državljane Italije (od katerih ima eden tudi državljanstvo Združenih Arabskih Emiratov), 39-letnega Francoza, 18-letnega romunskega državljana in 18-letnega državljana Turčije.

Najmajša doslej identificirana žrtev je 14-letna Švicarka, še devet je mladoletnih. Gre za švicarske, italijanske, romunske in turške državljane, je sporočila policija.

Doslej so skupno tako uspeli identificirati 24 žrtev. Med njimi je tudi 16-letni Arthur Brodard, je sporočila njegova mama Laetitia Brodard-Sitre. "Lahko začnemo žalovati, saj vemo, da je v miru in svetlobi," je sinoči povedala v videu na Facebooku in dodala, da je odšel "na zabavo v raj". Nekatere njegove prijatelje so našli z opeklinami, ki so prekrivale skoraj polovico telesa, je pred tem povedala za lokalni časopis Le Temps. "Nimam besed – šli so skozi pekel."

Preberi še Obupani starši še vedno iščejo sina: 'Srečno novo leto, mama, rad te imam'
Osem identificiranih žrtev, katerih posmrtne ostanke so včeraj vrnili družinam, je bilo starih med 16 in 24 let, so sporočile švicarske oblasti.

Kriminalistična preiskava še poteka, medtem ko družine v agoniji čakajo na informacije o svojcih, ki še vedno veljajo za pogrešane. Policija je sicer po poročanju BBC še sporočila, da iz spoštovanja do umrlih in njihovih sorodnikov nadaljnjih podatkov o identificiranih žrtvah javnosti ne bodo razkrivali.

Italijanski veleposlanik v Švici Gian Lorenzo Cornado je včeraj dejal, da so postopki identifikacije počasni predvsem zaradi stopenj opeklin, ki so jih številne žrtve utrpele.

Žalovanje v Švici
Žalovanje v Švici
FOTO: AP

Prvi izsledki preiskave sicer kažejo, da so ogenj zanetile iskrice na steklenicah šampanjcev, ki so jih nosili preblizu stropa, prekritega z akustično peno.

V uničujočem požaru je umrlo najmanj 40 ljudi, še 119 je poškodovanih. Mnoge žrtve in pogrešani so najstniki. Bar Le Constellation je bil priljubljen predvsem med mladimi.

Jacques in Jessica Moretti – francoski par, ki je vodil lokal, sta osumljena povzročitve smrti iz malomarnosti, telesnih poškodb iz malomarnosti ter povzročitve požara iz malomarnosti, je sporočilo tožilstvo kantona Valais. Glavna tožilka Beatrice Pilloud je ob tem dejala, da se preiskovalci zdaj osredotočajo na akustično peno na stropu lokala – ali je bila ta "vzrok težave in skladna s predpisi".

Švica 9. januar razglasila za dan žalovanja

Petek, 9. januarja, je Švica razglasila za dan žalovanja. V Crans Montani bo takrat potekala uradna žalna slovesnost. Začela naj bi se ob 14. uri, ko bodo po vsej državi v znak solidarnosti zazvonili cerkveni zvonovi. Predvidena je tudi minuta tišine.

Danes pa bo v Sionu, glavnemu mestu kantona Valais, maša, ki jo bo daroval sionski škof. Sledil ji bo tih sprevod po ulicah mesta.

Crans Montana žrtve požar dan žalovanja Švica

Satelitski posnetki Caracasa po napadih in trdnjava, kjer so zajeli Madura

Jadralne bombe, droni, rakete: v tednu dni več kot 2000 napadov na Ukrajino

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HUSO BOSS
04. 01. 2026 16.45
BRAVO ZA STARŠE DA PUSTIJO 14 LETNIKE V TAK KLUB
Odgovori
0 0
Angelina145
04. 01. 2026 16.40
Boga mama, sem gledala njen posnetek. Osebno ne vem kako bi se pobrala po čem takem.
Odgovori
+6
6 0
Ici
04. 01. 2026 16.38
Žalostno. Zelo žalostno.
Odgovori
+5
5 0
Teleport
04. 01. 2026 16.26
Grozno
Odgovori
+3
4 1
Momčilo Đujić
04. 01. 2026 16.32
😮😯😲
Odgovori
+2
2 0
Vlahek
04. 01. 2026 16.21
Je pa smešno ko 24ur praznuje obletnico so komentarji zaklenjeni,tukaj so pa odklenjeni🤣🤣
Odgovori
+7
8 1
majkemi123
04. 01. 2026 16.16
Kaj 14 letnica dela v lokalu ob 1.30 zjutraj??
Odgovori
+8
13 5
Momčilo Đujić
04. 01. 2026 16.25
ko će znat
Odgovori
+1
3 2
YouRangMyLord
04. 01. 2026 16.14
Grozno...grozljivka. Noben starš, sorodnik si ne zasluži tega, nikakor. Ma obtožit prepožrešne lastnike tega lokala, če so živi. Nikakor se ne sme prelagat odgobvornost na mlade, ki so bili več kot očitno v veselm stanju in zapravljali xa pijačo po ceni, določeni s strani lastnikovv tem lokalu. Kje je bil varnostnik , kdo je varnostno dodatno nadziral to- očitno nihče? Jasno, da v taki situaciji, kot je novoletno žuranje moraš imet v lokalu treznega plačanega varnostnika... in vsaj 5 gasilnih aparatov na steni. Dejte no - Švica že dolgo ni več to kar je bila. Samo pohlep tudi v takem smučarskem središču pšo čimvečjem zaslužku, za vsako ceno. Upajmo, da lastniike švicarsko tožilstvo pošteno obravnava in zašije zaradi njihove malomarnosti z vidika protipožarne varnosti. Imet spodnjui del lokala, v bunkru praktično s samo enimi ozkimi stopnicami v gornji prostor, pa obložen strop amatersko s protihrupno izjmeno vnetljivo izolacijsko peno, ki je bila praktično netivo za ta krematorij ubogih tistih, ki so bili spodaj, povod za fireball v nekaj minutah...
Odgovori
+4
5 1
300 let do specialista
04. 01. 2026 16.06
RIP ubogi otroci...
Odgovori
+6
8 2
bibaleze
