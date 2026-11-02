Identificirali skoraj vse smrtne žrtve, med njimi več tujih državljanov

Svojci sredine železniške nesreče, ene najhujših v Evropi v tem stoletju, so v zadnjih dneh mučno čakali, medtem ko so forenzične ekipe identificirale žrtve, v nekaterih primerih celo na podlagi posameznih delov telesa.

Posebna ekipa, pristojna za identifikacijo žrtev - sestavljena iz policistov in forenzikov - je v nedeljo pozno zvečer sporočila imena še 10 identificiranih tujih državljanov, ki so umrli v nesreči. Gre za štiri državljane ZDA ter po enega državljana Kanade, Japonske, Argentine, Mehike, Tunizije in Češke. Pred tem so že potrdili smrt enega francoskega in enega portugalskega državljana ter 54 Špancev.

Identificirane so tako vse žrtve razen treh, so še zapisali v izjavi.

Oblasti medtem še vedno obravnavajo tri prijave pogrešanih oseb, in sicer dveh avstralskih državljanov in enega japonskega državljana. "Ker so družine, s katerimi smo stopili v stik, izrazile željo, da bi odpotovale v Španijo in osebno opravile identifikacijo, čakamo na njihov prihod v državo," so dodali.