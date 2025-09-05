Identificirali vse smrtne žrtve nesreče vzpenjače v Lizboni

Po navedbah policije je med smrtnimi žrtvami pet Portugalcev, trije Britanci, po dva Južnokorejca in Kanadčana ter po en francoski, švicarski, ameriški in ukrajinski državljan.

Pristojni organi naj bi medtem danes objavili prvo preliminarno poročilo o nesreči. Celovitejše poročilo bo predvidoma sledilo v 45 dneh, navaja AFP.