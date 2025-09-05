Identificirali vse smrtne žrtve nesreče vzpenjače v Lizboni

Po navedbah policije je med smrtnimi žrtvami pet Portugalcev, trije Britanci, po dva Južnokorejca in Kanadčana ter po en francoski, švicarski, ameriški in ukrajinski državljan.
Pristojni organi naj bi medtem danes objavili prvo preliminarno poročilo o nesreči. Celovitejše poročilo bo predvidoma sledilo v 45 dneh, navaja AFP.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Portugalski premier Luis Montenegro je v četrtek dogodek označil za eno največjih človeških tragedij v portugalski novejši zgodovini.
Poleg 16 smrtnih žrtev je bilo v njej poškodovanih več kot 20 ljudi, med katerimi so prav tako tujci. Vzpenjača Gloria je sicer ena od klasičnih turističnih atrakcij v portugalski prestolnici.
Po njenem iztirjenju so mestne oblasti začasno ustavile obratovanje treh drugih vzpenjač, da bi preverili varnost in obratovalne pogoje.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
