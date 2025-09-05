Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Identificirali vse smrtne žrtve nesreče vzpenjače v Lizboni

Lizbona, 05. 09. 2025 13.32 | Posodobljeno pred 7 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
1

Na Portugalskem so identificirali vseh 16 smrtnih žrtev sredine nesreče vzpenjače Gloria v Lizboni. Kot je danes sporočila policija, je med njimi pet Portugalcev in 11 tujih državljanov. Pristojne oblasti naj bi sicer danes objavile prve ugotovitve preiskave tragedije.

Po navedbah policije je med smrtnimi žrtvami pet Portugalcev, trije Britanci, po dva Južnokorejca in Kanadčana ter po en francoski, švicarski, ameriški in ukrajinski državljan.

Pristojni organi naj bi medtem danes objavili prvo preliminarno poročilo o nesreči. Celovitejše poročilo bo predvidoma sledilo v 45 dneh, navaja AFP.

Portugalski premier Luis Montenegro je v četrtek dogodek označil za eno največjih človeških tragedij v portugalski novejši zgodovini.

Poleg 16 smrtnih žrtev je bilo v njej poškodovanih več kot 20 ljudi, med katerimi so prav tako tujci. Vzpenjača Gloria je sicer ena od klasičnih turističnih atrakcij v portugalski prestolnici.

Po njenem iztirjenju so mestne oblasti začasno ustavile obratovanje treh drugih vzpenjač, da bi preverili varnost in obratovalne pogoje.

lizbona portugalska slovenija žrtve nesreča vzpenjača
  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Darko32
05. 09. 2025 14.17
+2
Če gledamo generalno vidimo, d as ena vseh nivojih opušča nadzor in vzdrževanje. Tako avtobusi, VLaki in tudi vozila. Zanemarja se starost vozil in posledično dobivamo takšne in podobne nesreče, kjer se naenkrat opazi, d ase začenja megla odpirati in še zraven proizvajati. Dokler bodo firme, ki služijo na ta račun in škodo prevaljujejo na drugega brez sankcij še naprej nadaljevale bo tako. Zato pa smo tam kot smo. Tudi tukaj je več kot očitno, d aje nekaj počilo in šlo po hribu navzdol brez nadzora, ker nedko ni prej nič pregledal. Takšne napake so navadno vidne že prej in oddajajo zvoke, k iso drugačni.
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256