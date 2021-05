Identificirali vseh 45 žrtev stampeda, med njimi tudi 12 otrok

Pristojni so uspeli identificirati vse žrtve nedavnega množičnega stampeda na verskem prazniku pod goro Meron. Umrlo je 45 moških, najstnikov in dečkov, še najmanj 150 jih je bilo poškodovanih. Izrael je medtem razglasil dan žalovanja za žrtvami.

V Izraelu je danes dan žalovanja v spomin na žrtve petkovega množičnega stampeda, v katerem je umrlo 45 moških, najstnikov in dečkov. V tragediji, ki se je zgodila med tradicionalnim festivalom Lag B'Omer, ki se vsako leto odvija ob vznožju gore Meron na severu oziroma severovzhodu Izraela, je bilo še najmanj 150 oseb ranjenih. Večina jih je ostala ujetih v prenatrpanem prehodu. Praznovanja se je sicer udeležilo okoli 100.000 ortodoksnih judov. Pristojne službe pa so zdaj tudi sporočile, da so uspeli identificirati vse žrtve. Med njimi je tudi 12 najstnikov oziroma mlajših dečkov.

icon-expand Večerna vigilija za žrtve stampeda v Izraelu. FOTO: AP

Zastave na vseh javnih zgradbah po državi so spuščene na pol droga, odpovedani so vsi glasbeni in športni dogodki, poročajo tuji mediji. Družine žrtev, ki so jih že pokopali, medtem začenjajo enotedensko bedenje, v judovski tradiciji znano tudi kot posebno žalovanje, imenovano sedeča šiva (izvorno shiva - op. p.). Identificiranje umrlih je bilo v petek pozno zvečer sicer začasno ustavljeno - judje v soboto namreč obeležujejo šabat oziroma dan počitka. Pogrebi so se nadaljevali v soboto zvečer, po sončnem zahodu.

icon-expand Žalujoči so se sinoči v Jeruzalemu zbrali na pogrebu Menahema Kanovlowitza. FOTO: AP

36-letni Avigdor Hayut, ki je na romanje pripeljal dva sinova, opisuje, kako se je za hrbti njegove družine pričela viti 'reka' ljudi. Vsi trije so padli na tla. Njegov 10-letni sin je ležal ob njem in dejal: "Očka, umiram". Kljub vsemu je na srečo preživel, kar oče opisuje kot "pravi čudež". Hayut ima več polomljenih reber, utrpel je tudi zlom gležnja. Njegov 13-letni sin Yedidya ni imel te sreče - množica ga je poteptala do smrti. "Želim si, da bi dosegli vsaj delček tvojega prizadevanja pri učenju in sveti predanosti," je ob tem, ko je sina v mestu Bnei Brak, v bližini Tel Aviva, položil k večnemu počitku, povedal oče.

Izraelski mediji poročajo, da je v bolnišnicah še vedno okoli 20 ljudi, številni s hudimi poškodbami, ali celo v kritičnem stanju. Reševalci pa so sporočili, da je že več kot 2200 oseb darovalo kri za pomoč ranjenim, vključno s premierjem Benjaminom Netanyahujem. Times of Israel pa navaja, da so med umrlimi mladi očetje, rabini, bratje ... Najmlajši žrtvi sta 14-letni Moshe Natan Englander in devetletni Yehoshua Englander iz Jeruzalema. Ubitih je bilo tudi najmanj 10 tujih državljanov - od tega so po podatkih izraelskega zunanjega ministrstva štirje Američani. ZDA njihovih imen še niso razkrile, lokalni mediji pa pišejo, da je eden od teh 18-letni študent na izmenjavi Donny Morris, sicer doma iz New Jerseyja. "Pretreseni smo in obupani. Nimamo besed," je ob tem dejal njegov stric, rabin Yechiel Morris. Kanadski premier Justin Trudeau je medtem potrdil, da sta med žrtvami stampeda tudi dva državljana Kanade. Britanski časnik Jewish News pa poroča, da je umrl tudi 24-letnik iz Manchestra.

Jutri je predvideno posebno zasedanje parlamenta, kjer se bodo s prižiganjem sveč spomnili žrtev incidenta, ki ga v Izraelu opisujejo kot najhujšo civilno nesrečo v zgodovini države. Spomnimo ... Stampedo se je zgodil na verskem romanju ortodoksnih judov v romarskem kraju Meron, ob judovskem prazniku Lag Baomer, kjer se je v četrtek zvečer zbralo 100.000 ljudi. Oblasti so sicer dovolile 10.000 udeležencev. Poročila kažejo, da se je tragedija zgodila, ko je nekaj romarjem spodrsnilo na klančini, ki je bila ograjena na obeh straneh. Več ljudi je padlo, nato pa so ljudje v gosti množici, ki jo je zajela panika, skušali zbežati. Zaradi incidenta se vrstijo pozivi k odstopu odgovornih. Priče so policijo obtožile, da je množico spustila v ograjeno območje in ni dovolj hitro odprla izhodov, ko je ljudi zajela panika.