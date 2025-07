IDF napovedal 'taktične premore' v delih Gaze, drugod z napadi nadaljujejo

Izraelska vojska je sporočila, da bo odslej na določenih območjih v Gazi čez dan veljal "taktičen premor" v vojaških operacijah. Prekinitev naj bi veljala "vsak dan do nadaljnjega obvestila", razlogi zanjo pa naj bi bili humanitarne narave. Drugod v tej palestinski enklavi se napadi nadaljujejo.

Prekinitev naj bi začela veljati danes ob 10. uri po lokalnem oz. 9. uri po srednjeevropskem času, vsak dan pa naj bi trajala do 20. ure po lokalnem oziroma 19. ure po srednjeevropskem času, navaja AFP. Kot je sporočila izraelska vojska (IDF), bo premor "vsak dan do nadaljnjega obvestila" veljal na območjih, kjer izraelske sile trenutno ne delujejo – to naj bi bili območji Al Mavasi in Deir al Balah ter mesto Gaza.https://start.24ur.com/sites/1/articles Razlog za to odločitev naj bi bil humanitarne narave. Vojska je ob tem napovedala, da bo za varen prehod humanitarnih konvojev vzpostavila tudi določene varne poti, ki naj bi bile odprte med 6. in 23. uro. Kot je pojasnila, je odločitev usklajena z Združenimi narodi in mednarodnimi humanitarnimi organizacijami. Sama bo sicer medtem nadaljevala aktivnosti proti "terorističnim organizacijam" v od vojne razdejani enklavi, poroča BBC. V predhodni izjavi je vojska zatrdila, da je v Gazo nedavno iz zraka dostavila sedem paketov pomoči, ki naj bi vsebovali moko, sladkor in konzervirano hrano. Palestinska stran se na te navedbe še ni odzvala. Do te poteze Izraela prihaja spričo naraščajočega mednarodnega pritiska nanj zaradi vse hujše humanitarne krize v Gazi.

Čez mejni prehod Rafa spet začeli spuščati humanitarne konvoje

Egiptovski državni mediji so danes poročali, da so egiptovski tovornjaki s pomočjo začeli vstopati v Gazo prek mejnega prehoda Rafa. Portal Al-Qahera News je ob sporočilu na omrežju X objavil posnetke konvojev, ki se premikajo po obmejnem območju.

Izraelska vojska je v soboto po navedbah palestinskih virov znova streljala na ljudi, ki so na severu enklave čakali na tovornjake s humanitarno pomočjo. Pri tem je bilo ubitih 16 ljudi, 300 je ranjenih. Skupno je v izraelskih napadih na Gazo v soboto umrlo več kot 50 ljudi, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Tudi jordanska varnostna agencija je na družbenih omrežjih objavila videoposnetek, ki naj bi prikazoval kolono tovornjakov s pomočjo. "Trenutno se ogromni jordanski konvoji pomoči premikajo proti Gazi," je po poročanju BBC zapisala na X. Združeni arabski emirati pa so sporočili, da bodo ponovno začeli z letalsko dostavo pomoči, pri čemer naj bi jim med drugim pomagalo Združeno kraljestvo. Izrael sicer zanika, da v Gazi vlada lakota in da namerno strada Palestince. Humanitarni delavci so kritični do dostave pomoči iz zraka. Vodja agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) Philippe Lazzarini je opozoril, da je takšen način dostave pomoči "neučinkovit, drag in lahko celo povzroči smrt sestradanih civilistov", če paketi s pomočjo padejo nanje. Po njegovih besedah bi bila namesto tega potrebna politična volja za odpravo obleganja Gaze, odprtje mejnih prehodov ter zagotovitev varnega gibanja in dostojanstvenega dostopa do pomoči za ljudi v stiski.

Zvečer je na ladji Handala propalestinske aktivistične skupine Freedom Flotilla potekal prenos v živo, ko se je na plovilo vkrcala izraelska vojska. Ladja s humanitarno pomočjo se je namreč približala Gazi in skušala prebiti blokado.

Množični protesti v Tel Avivu

