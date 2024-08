Idilična jezera zabasana z municijo: Švicarji za rešitve ponujajo denar

Švicarsko obrambno ministrstvo ponuja 50.000 frankov (52.450 evrov) denarne nagrade za tiste, ki bodo predlagali najboljše ideje, kako na varen in okolju prijazen način očistiti idilična jezera, v katerih se nahaja na tone municije. Švicarska vojska je namreč jezera dolga leta uporabljala kot odlagališče, saj so bili prepričani, da so s tem neeksplodirano strelivo pospravili na varno. Sedaj jih čaka naloga v obratni smeri: municijo spraviti iz vode. Samo v Luzernskem jezeru jo je po ocenah 3300 ton.

Thunsko jezero.

Švicarji iščejo rešitve za tri jezera: Luzernsko, Thunsko in jezero Neuchatel. Prav v slednjem, ki so ga švicarske letalske sile do 2021 uporabljale pri vadbi bombardiranja, naj bi ležalo 4500 ton municije. To leži zgolj šest do sedem metrov pod vodo, v ostalih dveh jezerih pa nekoliko globlje – med 150 do 220 metri. Denarni sklad se bo razdelil med tri najboljše ideje, a 50 tisočakov je zgolj kaplja v morje v primerjavi z dejansko akcijo čiščenja, ki naj bi stala več milijard, poroča BBC. Javnost lahko svoje predloge obrambnemu ministrstvu posreduje do februarja prihodnje leto, ko bo ideje ocenila skupina strokovnjakov. Čeprav bodo zmagovalci znani aprila, vlada že napoveduje, da predlogov ne nameravajo takoj uresničiti, saj bodo ideje podlaga za nadaljnja pojasnila in raziskovalne projekte. Glavna težava: neeksplodirane bombe "Vojaška jezera" Švicarjem težave povzročajo že več desetletij. Upokojeni švicarski geolog Marcos Buser je že pred desetimi leti napisal raziskovalno delo, v katerem je opozoril, da je bila večina bomb v vodo odvržena z varovalkami vred, kar pomeni, da obstaja nevarnost eksplozij. Drug problem je še potencialno onesnaženje vode in usedlin v jezerih.

Luzernsko jezero po prvi svetovni vojni

Buser, ki je s svojim znanjem v preteklosti že svetoval vladi, ji sedaj predlaga, naj se za nasvete in ideje obrnejo na Norveško, Dansko ali Veliko Britanijo, kjer so v preteklosti že izvedli podobne akcije. Čiščenje jezer na okolju prijazen način bo sicer zahteven proces predvsem zaradi slabe vidljivosti in velike teže odvrženega materiala. Ocene iz leta 2005 pa so pokazale, da vse doslej znane rešitve predstavljajo resno tveganje za občutljive ekosisteme jezer. Težave vojaško nevtralne Švice Leta 1947 je v alpski vasici Mitholz odjeknila močna eksplozija, potem ko je eksplodiralo 3000 ton streliva, ki ga je švicarska vojska skladiščila na gori pod vasjo. Uničena je bila cela vas, devet ljudi je umrlo. Glasen pok so slišali še v 160 kilometrov oddaljenem Zurichu. Pred tremi leti je sledilo novo presenečenje, ko je vojska razkrila, da je v gori zakopanih še 3500 ton neeksplodiranega streliva in da območje ni varno, a da bodo strelivo odstranili. Prebivalci so morali za čas čiščenja najmanj do leta 2025 vas zapustiti, ponudili so jim nova bivališča.

Vasico Mitholz so za več let evakuirali po tem, ko so ugotovili, da pod goro leži še 3500 ton neeksplodiranega streliva.