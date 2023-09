Idilični Skiatos postal 'reka', prestrašeni turisti in domačini ostali ujeti v hotelih

Grčija je na udaru obsežnih poplav, ulice na najbolj prizadetih območjih so se spremenile v reke, poplave so v Grčiji terjale tudi smrtno žrtev. Britanski turisti na otoku Skiatos so preko družbenih omrežij pozivali na pomoč, številni so namreč ostali ujeti v hotelih, zmanjkovalo jim je hrane in vode. Jutranji posnetki prikazujejo opustošenje na ulicah tega otoka v severnih Sporadih.

Z majhnega grškega otoka Skiatos prihajajo grozljivi posnetki uničenja včerajšnjega divjanja narave. Otok je dobesedno pod vodo, prebivalci in turisti so morali pred divjanjem narave poiskati zavetje v hotelih.

Kot poročajo britanski mediji, so turisti, ujeti na otoku, ker so bile prekinjene letalske povezave, ceste pa so bile povsem poplavljene, ostali so tudi brez elektrike, sinočnje razmere opisovali kot grozljivo strašljive. Nekatere je prestrašeno osebje v hotelih, kjer se je začela nabirati voda, celo prosilo, naj se odjavijo iz sob, spet drugi poročajo, da so bili ujeti v hotelih z nizkimi zalogami hrane in vode.

Oblasti so sicer v hotele evakuirale tudi lokalne prebivalce, ki jim je voda poplavila domove ali pa so bili kako drugače ogroženi, poroča Daily Mail.

Številne britanske turistične agencije so že odpovedale aranžmaje in lete na poplavljeni otok.

Nevarnost nastanka medikana nad Jonskim morjem

Nad Jonskim morjem obstaja tudi možnost, da se v drugi polovici tedna ciklon razvije v medikan oz. ciklon tropskih razsežnosti, ki ima karakteristike orkana. Po trenutnih podatkih bi lahko razvil intenzitete vetrov po 1. stopnji, ki določa vetrove od 118 do 152 km/h, poroča Neurje.si.

V Turčiji umrla dva turista, hudo prizadeta tudi Bolgarija

Ekstremno vreme ni zajelo le Grčije. Kot piše AP, so močne nevihte, ki so včeraj prizadele Grčijo, Turčijo in Bolgarijo, zahtevale najmanj sedem smrtnih žrtev, vključno z dvema turistoma, ki ju je odnesel hudournik, ki je divjal po kampu v severozahodni Turčiji. Turški notranji minister Ali Yerlikaya je povedal, da pogrešajo še štiri ljudi, potem ko je hudourniška poplava zajela kamp v provinci Kirklareli blizu meje z Bolgarijo. V Istanbulu, največjem turškem mestu, je močno deževje poplavilo ulice in domove v dveh soseskah, pri čemer sta umrli najmanj dve osebi.