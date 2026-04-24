IEA svari pred dolgotrajnimi motnjami pri oskrbi z zemeljskim plinom

Cene energije so povišane, odkar je Teheran po napadih ZDA in Izraela na Iran praktično v celoti zaprl Hormuško ožino, pomembno za prevoz nafte in plina, ter v okviru povračilnih ukrepov začel napadati naftno in plinsko infrastrukturo v sosednjih državah.
"Skupni učinek kratkoročnih izgub v dobavi in počasnejše rasti zmogljivosti bi lahko med letoma 2026 in 2030 povzročil kumulativno izgubo v obsegu približno 120 milijard kubičnih metrov utekočinjenega zemeljskega plina," so navedli v IEA.
Posebej so opozorili na zelo verjeten odlog novih naložb v povečanje zmogljivosti za pridobivanje plina.
Naraščajoče cene bi sicer povpraševanje po plinu lahko zmanjšale, saj številne države že napovedujejo ukrepe za varčevanje z energijo, ki bi lahko spodbudili povpraševanje po obnovljivih virih energije, so zapisali.
"Povpraševanje bo igralo glavno vlogo pri uravnoteženju trga – zlasti v Aziji, kjer se prehod na druge energente že krepi skupaj z ukrepi za varčevanje z energijo," so dodali.
