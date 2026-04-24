Tujina

IEA svari pred dolgotrajnimi motnjami pri oskrbi z zemeljskim plinom

Pariz, 24. 04. 2026 15.39 pred 4 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Utekočinjen zemeljski plin

Dobave utekočinjenega zemeljskega plina bodo zaradi motenj in poškodb infrastrukture, ki jih je povzročila vojna v Iranu, verjetno ostale omejene do konca leta 2027, je sporočila Mednarodna agencija za energijo (IEA). Pričakuje tudi zmanjšano povpraševanje po plinu zaradi višjih cen.

Cene energije so povišane, odkar je Teheran po napadih ZDA in Izraela na Iran praktično v celoti zaprl Hormuško ožino, pomembno za prevoz nafte in plina, ter v okviru povračilnih ukrepov začel napadati naftno in plinsko infrastrukturo v sosednjih državah.

"Skupni učinek kratkoročnih izgub v dobavi in počasnejše rasti zmogljivosti bi lahko med letoma 2026 in 2030 povzročil kumulativno izgubo v obsegu približno 120 milijard kubičnih metrov utekočinjenega zemeljskega plina," so navedli v IEA.

Naftni tanker v Hormuški ožini
Naftni tanker v Hormuški ožini
FOTO: Profimedia

Posebej so opozorili na zelo verjeten odlog novih naložb v povečanje zmogljivosti za pridobivanje plina.

Naraščajoče cene bi sicer povpraševanje po plinu lahko zmanjšale, saj številne države že napovedujejo ukrepe za varčevanje z energijo, ki bi lahko spodbudili povpraševanje po obnovljivih virih energije, so zapisali.

"Povpraševanje bo igralo glavno vlogo pri uravnoteženju trga – zlasti v Aziji, kjer se prehod na druge energente že krepi skupaj z ukrepi za varčevanje z energijo," so dodali.

energetika zemeljski plin IEA
