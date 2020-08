Ifimesovo mešanje megle v črnogorskem predvolilnem kotlu

Po večmesečnih napetostih v Črni gori je pred vrati dan, ko bo več kot pol milijona Črnogorcev imelo pravico odločati o prihodnosti države. Glede na javnomnenjske raziskave se zmaga znova obeta Demokratski stranki socialistov (DPS), a ji hkrati tudi grozi najslabši rezultat do zdaj. Prav zato so oči številnih držav, organizacij in političnih strokovnjakov ta konec tedna uprte v to majhno balkansko državo. Svoj lonček je pri tem znova pristavil tudi Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (Ifimes).

O tem, da se je ljubljanski inštitut Ifimes specializiral v obračanju plošč smo v preteklosti že pisali. Spomnimo, najprej sta se zaradi sporne analize razmer v Srbiji in Črni gori od skopih in neakademskih sestavkov inštituta distancirala nekdanji hrvaški predsednik Stjepan Mesić ter zadnji vodja jugoslovanske diplomacije Budimir Lončar. Razjezilo ju je predvsem dejstvo, da je inštitut, ki ga vodi doc. dr. Zijad Bečirović, po sestanku s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem napravil obrat za 180 stopinj in začel podpirati njegovo politiko, potem ko jo je več let obsojal zaradi istih potez.

"Analize so primer enostranskega in tendencioznega interpretiranja dejstev z dodatkom neutemeljenih predpostavk," sta takrat zapisala in dodala, da se ne želita spuščati v špekuliranje o tem, komu tovrstna besedila koristijo. Od analitikov in nekaterih balkanskih medijev pa je bilo v tem času slišati kar nekaj namigovanj o tem, da inštitut pač prilagaja vsebino analizi po pravilu 'kdo da več'. Podgoriški Digitalni forenzični center (DFC) je že pred časom opozoril na nekonsistentnost pisanja inštituta, ko je njegovo politično usmeritev razdelil v dve obdobji, in sicer tisto, v katerem je Vučića označeval za dediča Miloševićeve in Šešeljeve nacionalistične linije, črnogorsko vodstvo pa za faktor stabilnosti v regiji, ter aktualno obdobje, v katerem pa sta Vučić in Milo Đukanović nenadoma zamenjala bregove. Od Vučićevih Rusov ... Na predhodnih volitvah je Ifimes tako trdno stal za Đukanovićevo opcijo, ki Črni gori vlada že od leta 1992, torej skoraj tri desetletja. Seveda takrat dolgoletna vladavina ene politične opcije ni bila vprašljiva, sporne so bile predvsem poteze Beograda in tudi Moskve, ki si je prizadevala, da bi Črno goro odmaknila od približevanja evroatlantskim organizacijam. Ifimes je v analizi z naslovom Parlamentarne volitve v Črni gori 2016: Rusija išče črnogorskega Dodika opozarjal na rušilni potencial opozicije, ki bi lahko ogrozil stabilnost države, ter tudi domnevne sporne rabote opozicijske Demokratske fronte (DF) pri pranju denarja in povezavah z Rusi, ki preko ekonomskih vzvodov povečujejo svoj politični vpliv v državi. V omenjenem sestavku avtor analize tudi pohvali začetek boja proti korupciji in kriminalu v Črni gori ter tudi stopnjo ekonomske svobode. "Volivci bodo na prihajajočih volitvah imeli priložnost izbirati med relativno stabilnostjo in negotovostjo, ki lahko pripelje do destabilizacije Črne gore in celotne regije," je ocenjeval inštitut v letu 2016. Po štirih letih nato sledi popoln zasuk.

Milo Đukanović in njegovi socialisti so v Črni gori na oblasti že od leta 1992. FOTO: AP

... do Đukanovićevega despotizma Ifimes je nato štiri leta pozneje iz vseh topov udaril po črnogorskem 'voždu'. Najprej s prispevkomČrna gora: Konec ere Mila Đukanovića, nato Črna gora 2020: Oža se obroč okrog Mila Đukanovića, Zahodni Balkan 2020: Poskus ponavljanja zgodovine ter najbolj svežim Ali bo EU priznala rezultate volitev v Črni gori? Da sta si predsednik države Đukanović in njegova DPS nabrala kar nekaj nezadovoljstva prebivalcev zaradi spora s Srbsko pravoslavno cerkvijo (SPC) ob sprejetju zakona o svobodi veroizpovedi, po katerem SPC grozi odvzem nekaterih verskih objektov v državi, ni nobena skrivnost. Tudi to ne, da javnomnenjske ankete napovedujejo občutno zmanjšanje razlike med vladajočo DPS in opozicijo.

Vendar Ifimes tokrat zavzema stališče, diametralno nasprotno tistemu leta 2016, čeprav se politična klima v Črni gori, razen povečanja predvolilnih napetosti, ni kaj dosti spremenila. Pa vendar, faktor stabilnosti je zdaj postal faktor destabilizacije, ogroženost neodvisnosti Črne gore od Srbije in Rusije je postala "domnevna", Đukanovićev odhod naj bi prinesel hitrejšo integracijo v EU, režim Mila Đukanovića pa najbolj ogroža Črno goro in njene državljane, saj je "31 let obljubljal boljše življenje in višji standard, v resnici pa je v vsakem smislu oropal in opustošil državo, Đukanović pa glede na javno dostopne podatke spada med najbogatejše predsednike na svetu". Državo in njenega voditelja, ki ju je Ifimes pred štirimi leti hvalil glede boja proti korupciji, zdaj isti inštitut uvršča v polje "kriminala mednarodnih razmer". Še več, sklicuje se na profesorja dr. Žarka Puhovskega, ki je vedenje Črne gore primerjal z vedenjem Avstrije po drugi svetovni vojni. Tako Črna gora kot Avstrija naj bi se namreč deklarirali kot "prvi žrtvi Miloševićeve oz. Hitlerjeve diktature, čeprav sta obe sodelovali v vojnah in zločinih". Če je bila Črna gora zavezana demokraciji leta 2016, pred volitvami 2020 vladajoča struktura po mnenju inštituta pripravlja cel kup volilnih prevar, ki bi vse bolj nepriljubljenemu Đukanoviću omogočile obstanek na oblasti, državo z najdlje vladajočim režimom v Evropi pa pahnile v izolacijo in nestabilnost.