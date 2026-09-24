Tujina
Igralka, ustvarjena z umetno inteligenco, dobila glavno vlogo v filmu
Ima obraz. Ima glas. Tudi igralski talent. A simpatična rjavolaska, ki sliši na ime Tilly Norwood, v resnici ne obstaja. Ustvarili so jo z umetno inteligenco, njena kontroverzna stvaritev pa je razburila Hollywood in sprožila niz razprav o prihodnosti igralcev. A to Tilly in njenih ustvarjalcev ni ustavilo – zdaj je pred svojim filmskim debijem. Dobila je celo glavno vlogo v celovečernem filmu. Kako zahtevna bo njena pot do velikega platna?
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