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Igralka, ustvarjena z umetno inteligenco, dobila glavno vlogo v filmu

Hollywood, 24. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Tisa Stergel
Igralka, ustvajena z UI

Ima obraz. Ima glas. Tudi igralski talent. A simpatična rjavolaska, ki sliši na ime Tilly Norwood, v resnici ne obstaja. Ustvarili so jo z umetno inteligenco, njena kontroverzna stvaritev pa je razburila Hollywood in sprožila niz razprav o prihodnosti igralcev. A to Tilly in njenih ustvarjalcev ni ustavilo – zdaj je pred svojim filmskim debijem. Dobila je celo glavno vlogo v celovečernem filmu. Kako zahtevna bo njena pot do velikega platna?

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