Dobre zgodbe

Igranje videoiger za boljše duševno zdravje zapornikov

Trondheim, 15. 05. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Luka Černe
Igranje videoiger v zaporu na Norveškem

Tenis, ribolov, kopanje v morju, telovadba in kuhanje. To ni le recept za zabavne počitnice ampak realnost zaporov na Norveškem, kjer so ugotovili tudi, da duševno zdravje zapornikov izboljšuje igranje videoiger. To so rezultati nedavne raziskave, ki so jo izvedli znotraj norveškega zapora Trondheim. Z igranjem videoiger se zaporniki naučijo sodelovanja in komunikacije, ki jim pomaga pri ponovni socializaciji, ko se po odsluženi kazni spet vrnejo v javnost, ob tem pa si z igranjem gradijo samozavest in občutek obvladovanja svojega življenja. Ali ima tak način prestajanja kazni, ki ga zapornikom lahko zavida marsikdo, res pozitivne učinke?

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

