Na Kitajskem igranje videoiger dovoljeno le ob koncih tedna in praznikih

Iz Kitajske poročajo o novici, ki ji sicer prikimava marsikateri starš, a je gotovo razburila kar nekaj otrok. Vsi, ki so mlajši od 18 let, bodo na Kitajskem videoigre na spletu lahko igrali le po eno uro, pa še to zgolj ob petkih, vikendih in praznikih, je odločil kitajski regulator videoiger.

Kot poroča kitajska tiskovna agencija Xinhua, bo igranje videoiger dovoljeno le med 20. in 21. uro. Navodila, naj otrokom zunaj tega časa onemogočijo igranje videoiger, so prejela tudi podjetja z videoigrami. Poleg tega je država napovedala poostrene inšpekcijske nadzore podjetij, s katerimi bodo preverjali, ali se držijo zapovedanih časovnih okvirjev, poroča BBC. Na Kitajskem so imeli sicer že prej omejen čas igranja iger na spletu. Otroci so za ekrani lahko preživeli 90 minut na dan, na praznike pa tri ure na dan. icon-expand Igranje videoiger FOTO: Shutterstock Najstniki postajajo odvisni od videoiger Nova odločitev odraža dolgotrajno zaskrbljenost vpliva prekomernega igranja videoiger na mlade. V začetku tega meseca je eden od kitajskih državnih medijev spletne igre označil za "duhovni opij". Že pred nekaj meseci pa je tudi državni časopis Economic Information Daily s člankom opozoril na to, da so številni najstniki postali odvisni od spletnih videoiger in da imajo igre na otroke negativen vpliv. Zaradi članka so znatno padle vrednosti delnic nekaterih največjih kitajskih podjetij z videoigrami. Julija je Tencent, kitajski velikan na področju videoiger naznanil, da uvaja funkcijo prepoznavanja obrazov, s čimer bi lahko otrokom onemogočil igranje med 22. in 8. uro. Odločitev je padla po tem, ko so v javnost prišle informacije, da naj bi otroci za igranje iger uporabljali osebne izkaznice polnoletnih oseb.