Ikonična ladijska razbitina v nevarnosti, da jo odnese morje

Plaža Navagio in njena 43 let stara razbitina ladje sta ena najbolj obiskanih in fotografiranih znamenitosti grškega otoka Zakintos, ki pritegneta številne turiste. Nedavne objave na družbenih omrežjih pa kažejo, v kako slabem stanju je ladja. Lokalne oblasti skrbi, da bi lahko morje razbitino odneslo, s tem pa tudi velik del prihodka od turizma.

Leta 2018 so plažo za kratek čas zaprli, kopanje pa prepovedali, potem ko se je zrušil del pečine. Septembra 2022 se je nato sprožil še plaz, ki je bil posledica močnega potresa. Dostop do plaže je bil takrat ponovno onemogočen, razen za čolne, ki se zalivu približajo z morja.

Po poročanju lokalnih medijev je razbitino nedavno poškodovalo tudi slabo vreme. Prebivalce in organizatorje turističnih izletov so oblasti pozvale, naj nemudoma ukrepajo in zaščitijo plovilo.

Oblasti na Zakintosu so izrazile namero, da bi prevzele upravljanje z razbitino in sanacijo škode. Med drugim bi imeli nadzor nad vzdrževanjem, varnostjo in določitvijo javno dostopnih točk na plaži. Župan Giorgis Stasinopoulos predlaga tudi sistem nadzorovanega vstopa v zaliv z elektronskim načinom plačevanja, še poroča Euronews.