Slavne britanske telefonske govorilnice dobivajo nove vsebine

Rdeča telefonska govorilnica je poleg britanske zastave, kraljice, Big Bena in rdečega dvonadstropnega avtobusa verjetno eden najbolj prepoznavnih britanskih simbolov. Če so pred prihodom mobilnih telefonov te še imele svojo uporabno vrednost, pa marsikje – predvsem v Londonu – že dolgo služijo le kot atrakcija, ob kateri pozirajo turisti.

"Ker večina ljudi zdaj uporablja mobilne telefone, je izjemno upadlo število klicev, opravljenih s plačljivimi telefoni. Poleg tega se je pokritost z mobilnim omrežjem v zadnjih letih močno izboljšala zaradi naložb v bazne postaje, še posebej na podeželju," je za SkyNews dejal James Browne iz britanske telekomunikacijske družbe BT.

V družbi so se zato v zadnjih letih odločili za racionalizacijo svojega premoženja in v okviru programa "Posvojite kiosk" lokalnim skupnostim in organizacijam za simbolično ceno ponudili več tisoč znamenitih rdečih telefonskih govorilnic. Namesto da bi govorilnice odstranili in s tem pustili, da utonejo v pozabo, jim dajejo novo priložnost, da zaživijo z novim poslanstvom.

Govorilnice lahko za zgolj en funt (1,16 evra) odkupijo lokalne skupnosti in humanitarne organizacije. Do zdaj so na tak način "oddali" že več kot 6000 govorilnic, trenutno pa jih je na voljo še okoli 4000.