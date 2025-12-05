Tujina
Ikonični avtomobil kupil za tisoč evrov, zdaj vreden več kot milijon
Kupil ga je za vsega tisoč evrov, danes je vreden krepko čez milijon. Valižanski mehanik je v 70. letih kupil avtomobil Aston Martin, ki ga je v svojih filmih proslavil James Bond, a je zadnja desetletja kot kup zarjavelega železja propadal na dvorišču. Končno so ga v roke vzeli profesionalci in ikonični avtomobil je znova zasijal v svoji nekdanji veličini. Ga bo lastnik prodal ali obdržal zase?
