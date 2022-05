Ikonični hotel s petimi zvezdicami tik pred odprtjem stresla eksplozija

Kubanci, ki živijo v starem delu Havane, so vajeni nenadnega zrušenja slabo vzdrževanih, nekoč elegantnih zgradb, v katerih pogosto živi na desetine družin. Toda močan hrup, ki ga je v petek povzročila eksplozija v hotelu Saratoga, je mnoge prebivalce presenetila. V le 15 minutah se je pred močno poškodovanim hotelom zbralo več tisoč ljudi, ki so fotografirali in snemali nastalo škodo.

Reševalci so medtem med ruševinami iskali morebitne preživele. V času nesreče so se v hotelu nahajali le delavci, ki so opravljali še zadnja obnovitvena dela pred ponovnim odprtjem po dveh letih pandemije. Predstavnik državnega podjetja, ki upravlja s številnimi hoteli, Roberto Enrique Calzadilla, je pojasnil, da je do eksplozije prišlo, ko so polnili plinski rezervoar.

Tudi kubanski predsednik Miguel Diaz-Canel je ob obisku kraja dogodka poudaril, da eksplozija ni posledica bombe ali napada. Po zadnjih podatkih oblasti je umrlo 22 oseb, med žrtvami sta tudi nosečnica in otrok. Več kot 60 ranjencev se medtem zdravi v bližnjih bolnišnicah.

Predsednik je še pojasnil, da šola, ki se nahaja neposredno za hotelom, ni bila poškodovana, učence pa so evakuirali na varno.