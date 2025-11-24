Ikonični Vjesnik bodo porušili: 'Je na meji nosilnosti'

Minister Branko Bačić in Mario Uroš sta na današnji novinarski konferenci predstavila nove podrobnosti o stanju Vjesnikove stolpnice po uničujočem požaru in napovedala, da bodo ikonično stavbo morali porušiti.
"Glede na vse teste v zadnjih dneh je naš sklep, da je treba stolpnico čim prej porušiti, vse meritve in pregledi kažejo na obsežne statične poškodbe konstrukcije, kar je nevarno," je po poročanju net.hr povedal Uroš.
"Dlje kot takšna konstrukcija stoji, večja je nevarnost, da se porušijo deli ali pa se morda poruši celoten nebotičnik," je opozoril. Ob tem je poudaril, da je treba zagotoviti vsaj minimalne zahteve glede varnosti, saj bi lahko že malo močnejši veter s stavbe odnašal predmete.
Bačić je pojasnil, da bo treba pred rušenjem stavbe pripraviti vso potrebno dokumentacijo in da so že sklicali sestanek s strokovnjaki. Opozoril je, da je vstop v nebotičnik prepovedan oz. na lastno odgovornost.
"Nebotičnik je na meji nosilnosti. Lahko pride do tresljajev tal, pred petimi leti smo imeli potres, lahko piha močan veter, možna je manjša eksplozija ... vsak dinamični vpliv na konstrukcijo se lahko konča usodno," je opozoril Uroš. Kot je dodal, bo tudi postopek rušenja nevaren.
Več informacij o načinu in času rušenja bodo po besedah Bačića imeli predvidoma do konca tedna.
Hrvaška policija je v povezavi s požarom, ki je bil podtaknjen, prijela dva 18-letnika. Prvoosumnjeni naj bi zanetil požar tako, da je v hodniku z vžigalnikom zažgal kartonsko škatlo, polno papirja, pri čemer mu je pomagal drugoosumnjeni. Požar se je nato hitro razširil.
