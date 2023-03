Ikonični voditelj nogometnih tekem se po bojkotu vrača na BBC

Ob vesteh, da je BBC njegov komentar štel za kršitev svojih smernic o nepristranskosti in ga začasno umaknil iz programa, pa so mu sodelavci stopili v bran in se odločili za bojkot nogometnega programa na BBC. V znak solidarnosti sta z Linekerjem med drugim odstopila tudi nekdanja nogometaša Ian Wright in Alan Shearer.

Tekme na programu so tako potekale brez napovedovalcev in komentatorjev, trajale pa slabih 20 minut.

Zaradi vpliva, ki ga je začasna odstavitev Linekerja imela na program, pa se je očitno BBC odločil, da ga povabi nazaj. Voditelj je novico že sporočil na svojem Twitter računu, ob tem pa se vsem sodelavcem zahvalil za podporo.