Ikonično ladijsko razbitino 'zavzeli' morski črvi

Cookova HMS Endeavour, ki naj bi počivala na morskem dnu ob obali Rhode Islanda v ZDA, je po dolgi vrsti let očitno postala žrtev "termitov oceana" oziroma ladijskih črvov.

Reuben Shipway, predavatelj morske biologije na univerzi Plymouth, se je do razbitine potopil in ugotovil, da so se v kose lesa, ki naj bi po mnenju strokovnjakov pripadali ladji, zažrli ladijski črvi, ki jedo les. "To pomeni, da se ena najpomembnejših razbitin v človeški zgodovini uničuje pred našimi nosovi," je dejal za the Guardian.

"To je plovilo, ki povezuje Združeno kraljestvo z Avstralijo in Ameriko, saj je imelo tudi zelo pomembno vlogo v boju za ameriško neodvisnost. To je naša skupna kulturna dediščina. In se uničuje," je dodal Shipway.

Shipway je pojasnil, da je izpostavljeni les razbitine od znotraj razjedal Teredo navalis, pomorski ladijski črv. "Črevesje ladijskih črvov je polno lesa," je povedal za Boston Globe. Po njegovem mnenju bi moral vsak, ki mu je malo mar za razbitino, poiskati sredstva za njeno zaščito. Po mnenju Avstralskega nacionalnega pomorskega muzeja sicer"obstajajo številne rešitve, ki bi jih lahko uvedli za zaščito ne le lokacije Endeavourja, ampak tudi drugih pomembnih plovil v Newport Harbourju."