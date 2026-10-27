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Ilija Srdanović, zdravnik, ki bi lahko spremenil politično podobo Srbije

Beograd, 27. 10. 2026 08.01 pred 36 minutami 3 min branja 18

Avtor:
N.V.
Ilija Srdanović

Profesor doktor Ilija Srdanović je prvi na študentski listi in eden izmed morebitnih kandidatov za premierja Srbije. Kot profesor na Medicinski fakulteti Univerze v Novem Sadu je študente podprl že ob začetku blokad, pozneje pa nastopil tudi na njihovih protestih in zborovanjih. In kdo je človek, ki je iz učilnic prikorakal naravnost v središče političnega parketa?

Po skoraj dveh letih študentskih protestov je Srbija na nedeljskih volitvah doživela velik politični preobrat. Aleksandar Vučić je priznal poraz svoje liste, pozornost javnosti pa se vse bolj usmerja k ljudem, ki bi lahko imeli pomembno vlogo pri oblikovanju nove oblasti.

Eden izmed njih je kardiolog Ilija Srdanović. Leta 1995 je diplomiral na Medicinski fakulteti v Novem Sadu, leta 2001 končal specializacijo, leta 2004 pa še subspecializacijo. Leta 2010 je na Medicinski fakulteti v Beogradu magistriral iz kardiologije, leta 2012 pa je v Novem Sadu zagovarjal doktorat.

Ilija Srdanović
Ilija Srdanović
FOTO: AP

Specialist interne medicine od leta 2018 predava na katedri za urgentno medicino Medicinske fakultete v Novem Sadu, od leta 2025 pa ima naziv rednega profesorja.

Od leta 1997 dela na Inštitutu za kardiovaskularne bolezni Vojvodine v Sremski Kamenici, njegovi ožji strokovni področji pa sta perkutano zapiranje odprtega ovalnega okna (OOO) in okvare medpreddvornega pretina (ASD). Je tudi član Zdravniške zbornice Vojvodine.

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Kot poroča srbski portal Istinomer, je od samega začetka zagovarjal in podpiral študentsko gibanje, prvič je zbrane javno nagovoril 23. maja 2026 na beograjskem trgu Slavija, ko je spomnil na padec nadstreška v Novem Sadu, kjer je umrlo 16 ljudi. "Ali so bili krivci kaznovani? So se institucije odzvale? Študenti so zahtevali odziv institucij, a kaj so dobili? Odgovor države je bil: 'Ne, krivcev ni.' Ne bodo našli krivcev. Veste, zakaj? Ker so prav oni najbolj odgovorni in največji krivci! Izhod iščemo pri mladih, ki želijo spremeniti državo in jo narediti boljšo, a oni so jo izboljšali že zdaj," je poudaril.

Ob njegovem vstopu v politiko so se pojavili komentarji, da bodo Srbi "izgubili dobrega zdravnika, morda pa dobili slabega politika". A Srdanovič obljublja, da ne bo opustil svojega zdravniškega poklica in svojih pacientov.

Profesor je odzive dela javnosti sprožil tudi septembra lani, ko je v intervjuju za portal Nova.rs, v katerem je govoril o režimu in srbskem predsedniku, izjavil, da "Vučić zelo dobro ve, da je v Novem Sadu persona non grata".

Ilija Srdanović
Ilija Srdanović
FOTO: AP

V oddaji "Da sam ja neko" je izjavil, da je bil "vse življenje v bistvu vojak".

"Klasičen vojak s puško v roki, vpoklican med vojno. Nato vojak po poklicu, v boju za človeška življenja. Vsi moji kolegi in jaz skupaj z njimi. In nazadnje vojak, ki se bori za boljši jutri svojega naroda. Zame je to domoljubje. Boriti se za boljši jutri svoje države. Boriti se za svobodo," je dejal.

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Poleg Srdanovića je med prvimi desetimi na listi še devet kandidatov: Katarina Stanković, Željko Hubač, Aleksandar Cvetković, Katarina Šćepanović, Adem Mavrić, Miloš Jevtić, Tihomir Stanić, Tatjana Paunović in Milina Marić.

Na listi so med drugim tudi Zlatko Kokanović, Dejan Bodiroga, Dejan Šoškić, Zoran Đajić, Jovo Bakić, Dragan Jovanović, Mihail Dudaš in Mirko Poledica.

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KOMENTARJI18

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tron3
27. 10. 2026 09.26
Kosova že hiti v Beograd glavni temi pogovora, arhiv nekdanjih služb in seveda sankcije Rusiji, biser še bežati ne bo imel časa iz Beograd, če bo pristal na sankcije Srbije Rusiji!!!!
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+1
1 0
tron3
27. 10. 2026 09.28
Vučko je bil bolj pameten politik in je, lahko samo čaka, da se bo spet javno mnenje obrnilo njemu v prid.
Odgovori
0 0
ROMELS
27. 10. 2026 09.23
Zdravnik ali pa pravnik, to je katastrofa za narod.
Odgovori
+1
1 0
Protoc
27. 10. 2026 09.27
Jansa-Lopov ali preprodajalec je tudi katastrofa za Slovenijo, pa ga vseeno izvolite, da vam proda še zadnje proizvodnje kar ni se prodal in se vam veliko SMEJE v glavo
Odgovori
0 0
brabusednet
27. 10. 2026 09.21
Bomo videli,kako bodo ameterji vladal.Sedaj se vsi delajo poštene,ko bodo denar zavohali se bo pa začelo.Se bodo lovili,kot naši novi obrazi instant stranke,Resnica in podobne.
Odgovori
+1
1 0
zurc
27. 10. 2026 09.21
kako bo en poštenjak vržen v krdelo goljufov in prevarantov izbolšal sistem,na pošten način se ne da
Odgovori
+1
1 0
Port__CN
27. 10. 2026 09.17
Dobri obeti prof. Dr. Dobri obeti Vso srečo SRBIJA
Odgovori
+2
2 0
tron3
27. 10. 2026 09.18
Jo bo potrebovala!!!!
Odgovori
0 0
RR7
27. 10. 2026 09.15
Slovenija pred 4 leti: "Golob bi lahko spremenil politično podobo Slovenije". No, to ni šlo ravno dobro. Tudi v Srbiji ni zares težava politika, ampak miselnost naroda.
Odgovori
+4
4 0
Lens
27. 10. 2026 09.21
Bolj miselnost politikov, kot povsod.
Odgovori
0 0
Ici
27. 10. 2026 09.15
V Srbiji živijo Srbi in oni so težava sami sebi.
Odgovori
+1
3 2
VoxP
27. 10. 2026 09.07
me zanima ali bi študentje sprejeli slo ja.ja
Odgovori
-4
0 4
Rookoko
27. 10. 2026 09.07
To je operativec Cie!
Odgovori
-1
1 2
Martinović
27. 10. 2026 09.07
Oblast v Srbiji se je spremenila zato, ker so tako želeli Britanci in Amerikanci. Stotine milijonov, ki so jih investirali v medije, javno mnenje in kamoanje so dale rezultat. Vendar in to je bistveno, Srbi bodo v nekaj letih spoznali, da se nič ni spremenilo, korupcija nespremenjena, elite obvladujejo javno mnenje, veliko jevnega denarja pa se pokrade namesto, da bi šel v izboljšanje javne infrastrukture. Za svetli zgled lahko Srbi vazamejo Slovenijo, ne glede na to kdo je v vladi vsi kradejo, korupcija in klientelizem cvetita. Edino le, da sedaj z blagoslovom Ursule von der Leyen prej pač z blagosovom lastnih korumpiranih elit. Gre samo za prenos politične moči, za ljudi ne more biti in ne bo bolje.
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+7
7 0
kakorkoliže
27. 10. 2026 09.14
Odlična analiza stanja. Krade vsak, ki je pri koritu, med seboj se ne obtožujejo, saj je sposojenega denarja na naš račun vedno dovolj.
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+2
2 0
HitriKrtek
27. 10. 2026 09.20
A si ti ziher, da ne govoriš o Sloveniji??? Samo da so nas kupli Izraelci?
Odgovori
+1
1 0
tron3
27. 10. 2026 09.06
Najprej bo moral vrniti usluge Bruslju, ker so ga neomajno podpirali, to bo še zanimivo!!! Vsak politik ima svojega botra, tako kot pri nas tudi, a ne de Junez Osvoboditelj Kartonasti s.p.,????
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+2
3 1
Tinika1
27. 10. 2026 09.02
Tk ko so Đinđića pospravli, tk bojo tega sromaka. Ni rešitve več tam...
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+1
2 1
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