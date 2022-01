ILO: Ljudje kot odgovor na pandemijo zapuščajo nekdanje službe

Številni delavci so zapustili nekdanje službe in zaradi pandemije covida-19 spremenili svoje prioritete, ugotavlja Organizacija za delo (ILO), ki deluje pod okriljem Združenih narodov. Generalni direktor organizacije Guy Ryder je dejal, da so bili številni primorani zamenjati vrsto dela, tudi zaradi omejitev mednarodnega potovanja in turizma.

"Že opažamo potencialno dolgotrajne posledice trgov dela, prav tako smo že priča povečanju revščine in neenakosti," je ta teden dejal Ryder. Po Ryderjevem mnenju so ljudje predvsem na področjih gastronomije, prodaje in zdravstva zaradi koronavirusne situacije spoznali, da služba ne izpolnjuje njihovih pričakovanj ali da niso dovolj cenjeni. icon-expand Ljudje kot odgovor na pandemijo zapuščajo nekdanje službe FOTO: Dreamstime Posledično številni niso več aktivno iskali zaposlitve, kar pomeni, da je bila dejansko brezposelnost višja od uradnih številk, je prepričan Ryder. Glede na poročilo organizacije o trendih zaposlovanja za letošnje leto bi število brezposelnih lahko znašalo 207 milijonov. Čeprav gre za padec z 214 milijonov iz leta 2021 in 224 milijonov iz leta 2020, je številka precej višja od 189 milijonov, kolikor je bilo brezposelnih na svetu pred pandemijo leta 2019. Svetovni trg dela sicer okreva precej počasneje od pričakovanj, še opozarja Ryder. ILO predvideva, da bo število brezposelnih ostalo nad predkrizno mejo vsaj do prihodnjega leta, saj poteka pandemije ni mogoče predvideti.