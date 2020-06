Iluzija dveh držav v Palestini

Palestinske oblasti so napovedale, da ne bodo več plačevala desettisoče svojih uradnikov in policistov, ukinile bodo plačila še bolj izmozgani Gazi, nehale bodo sprejemati več sto milijonov dolarjev vredna nakazila Izraela, ki pobira davke v njihovem imenu. Ker bi se tako odrekli polovici svojega proračuna, bi to pomenilo drvenje proti bankrotu ali celo ustaviti dela palestinske vlade. Ta je že prenehala izdajati dovoljenja Palestincem za vstop v Izrael in jih napotila na izraelske vojaške oblati, zaradi česar je v začetku meseca nič hudega sluteč urad vojske v Hebronu zasulo na tisoče ljudi.

"Nismo nihilisti ali bedaki in nočemo zmede. Smo stvarni. Nočemo, da se stvari razvijejo do točke brez vrnitve. Priključitev naselbin pa je takšna točka v odnosih z Izraelom," je za New York Times pojasnil Husein Al Šeik, eden najtesnejših svetovalcev palestinskega predsednika Mahmuda Abasa, zadolžen za odnose z Izraelom. Po besedah izraelskega mirovnik in publicista Urija Avnerija naj bi palestinski voditelj Jaser Araft nekoč dejal, da so Palestinci poskusili vse, oborožen boj, diplomacijo in totalno vojno, a je bilo vse neuspešno. Sedaj so izbrali novo strategijo, Izrael opominjajo, kako naporno delo jih čaka, če ga bo nehala opravljati palestinska uprava.

"Ali se odrečejo priključitvi, in se bomo vrnili v prejšnje stanje, ali pa jo bodo izpeljali in bodo ponovno okupacijska sila na celotnem Zahodnem bregu," je poudaril Al Šeik. Hkrati bo to zavrelo tudi Gazo, kjer vlada gibanje Hamas, saj bo brez denarja Palestinskih oblasti bo načeta sedanja že tako krhka stabilnost.

Arhipelag bantustanov

Razmere na Bližnjem vzhodu so tako na poti v čase pred mirovnim sporazumom v Oslu. Ta je postavil temelje zamisli o rešitvi dveh držav, Izraela in samostojne Palestine, toda v Tel Avivu so ob tem ves čas držali figo v žepu. Rešitev je umrla počasne smrti ne tisočih rezov, pač pa sto tisočih priseljencev, ki so zavzemali Vzhodni Jeruzalem in Zahodni breg in praktično onemogočili, da bi lahko Palestinci vzpostavili samostojno državo. Če bi ta nastala, bi bila le oblika prostornega segregacijskega taborišča, potem ko so judovske oblasti pobrale, kar je bilo vrednega.