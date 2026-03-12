Naslovnica
Tujina

Ima Iran res dovolj raket za deset let spopadov?

Ljubljana , 12. 03. 2026 18.52 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
Svet
2fb81cbd8d_63554415

V oddaji SVET je gostoval nekdanji načelnik Generalštaba Slovenske vojske Dobran Božič. Kot pojasnjuje Dobran Božič, ima Iran kar precej morskih min. S tem lahko delno zaprejo Hormuško ožino, v celoti pa si Iran tega ne bi želel zapreti, saj je to pomembna karta tudi za Iran v pogajanjih s svetom, meni.

Pa smo priča vojni dronov? Kot pravi Božič, to vidimo že v Ukrajini vsak dan, to je nekaj novega, vsi na Zahodu zamujamo z obrambo pred takšnimi napadi, poudarja. V prihodnje lahko namreč pričakujemo avtonomne sisteme, ki bodo napadali kot formacije, veliko bolj inteligentno kot danes, izpostavlja. 

Koliko zalog raket naj bi imel Iran? Božič ne verjame, da bi imel Iran dovolj raket za deset obstreljevanja. Kot pravi, je bil fokus ameriške vojske v prvih dneh napada uničenje raketnih plaform za izstreljevanje raket in zalog raket, poleg tega pa uničenja proizvodnje teh raket. Zato verjame, da so ZDA v veliki meri uspele znižati zalogo teh raket, v kolikšni meri pa ne ve nihče.

Iranski droni so tako učinkoviti, ker imajo doseg 2500 kilometrov, so zelo poceni, imajo zelo tih način delovanja, zelo majhen termalni odsev, letijo v rojih zelo nizko in ko pridejo do nasprotnika se krepko pomešajo z radarsko sliko raket in potem ima zračna obramba težko delo. Dron za 20.000 evrov lahko povzroči enormno gospodarsko škodo, še pojasnjuje.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
19.23

Pogovor z nekdanjim načelnikom Generalštaba Slovenske vojske

