'Ima prvi strel, če bo prišlo do obračuna'

Avto osumljenega dvojnega morilca Rolanda Drexlerja, ki je v Avstriji umoril dva človeka, je bil v petek najden v gozdu med Altenfeldnom in Arnreitom v Mühlviertelu. Gre za prvi konkreten znak po več dneh o tem, kje se iskani lovec nahaja. Trupla niso odkrili – policija predvideva, da je 56-letnik še živ.

Iskalna akcija v Avstriji FOTO: Profimedia icon-expand

Kako mračen dan vseh svetih v Mühlviertlu, so včeraj razlagali domačini. Namesto, da bi se spominjali umrlih, so znova trepetali zaradi dvojnega morilca, ki je na begu, pod policijsko zaščito pa je več deset ljudi, ki bi lahko bili zarča zaradi njegovih neporavnanih računov z drugimi lovci, ki so bili kritični do njegovih lovskih praks.

"Naša skupnost še nikoli ni bila tako zapuščena na dan vseh svetih," je za krone.at povedala žalostna družina, ki je z okna opazovala policijsko dejavnost v središču Altenfeldna. "Danes sem bil, kot vsako leto, na pokopališču, na očetovem grobu. Bilo je pusto, nikogar ni bilo," je dejal Johann. V občinah Altenfelden, Arnreit, Kirchberg ob der Donau in Neufelden so bile odpovedane procesije – razmere so bile preveč negotove. Vseeno upajo, da se bodo stvari kmalu umirile. V petek okoli 9.30 so policisti prejeli klic sprehajalca. Drexlerjev avto, ki je bil pogrešan od ponedeljka, je odkril v gozdu med Altenfeldnom in Arnreitom – natanko tam, kjer je v ponedeljek zaradi sporov glede lova ustrelil Franza Hoferja, župana Kirchberga ob der Donau, in lovca Josefa Hartla iz Arnreita. Ni jasno, ali je Drexler sam ali kakšen njegov sostorilec odpeljal Caddyja v gozd. Prav tako ni jasno, kje je 56-letnik zdaj.