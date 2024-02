Imajo Hrvati res najmanjše morje na svetu?

Hrvati so prepričani, da imajo najmanjše morje na svetu. Gre za Karinsko morje pri Zadru. Veliko ni niti šest kvadratnih kilometrov in je skoraj 2000-krat manjše od Marmarskega morja, ki se nahaja v prehodu med Bosporjem in Dardanelami in trenutno uradno nosi naziv najmanjše morje na svetu. Ambiciozni prebivalci vasi in naselij okoli Karinskega morja že kujejo načrte, kaj bo pisalo na krajevnih in reklamnih tablah okoli morja, potem ko oziroma če bodo pristojne svetovne organizacije njihovemu morju priznale status najmanjšega na svetu.