Imajo nestalne članice, kot je Slovenija, v Varnostnem svetu ZN sploh kaj moči?

Slovenija zaključuje dvoletni mandat nestalne članice v Varnostnem svetu Združenih narodov. Organizacija je v globoki krizi, delo Varnostnega sveta pa so v času številnih konfliktov – predvsem vojne v Gazi in Ukrajini – krojili interesi petih stalnih članic. Kljub zahtevnim okoliščinam je Slovenija svoje delo opravila dobro, bili smo načelni in si pridobili ugled, ocenjuje veleposlanik Samuel Žbogar.