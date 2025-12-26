Naslovnica
Imajo nestalne članice, kot je Slovenija, v Varnostnem svetu ZN sploh kaj moči?

New York / Ljubljana, 26. 12. 2025 19.40

Avtor:
Tadeja Lampret
Samuel Žbogar

Slovenija zaključuje dvoletni mandat nestalne članice v Varnostnem svetu Združenih narodov. Organizacija je v globoki krizi, delo Varnostnega sveta pa so v času številnih konfliktov – predvsem vojne v Gazi in Ukrajini – krojili interesi petih stalnih članic. Kljub zahtevnim okoliščinam je Slovenija svoje delo opravila dobro, bili smo načelni in si pridobili ugled, ocenjuje veleposlanik Samuel Žbogar.

Varnostni svet Združeni narodi mandat Samuel Žbogar

KOMENTARJI15

MasteRbee
26. 12. 2025 20.20
V vsakem drugem članku izražajo svoj strah, da prihajajo "hudobni"...logično.
Odgovori
0 0
MasteRbee
26. 12. 2025 20.21
...vsake pojedine je enkrat konec.
Odgovori
0 0
2fast4
26. 12. 2025 20.20
Dejansko želel je povedati, da je lepo skrbel za svojo rit. Sedel je na toplem, jedel dobro, malo je bil za računalnikom, na hitro kakšen sestanek za utrditev vezi "smo naši, sem v eliti " mogoče mi ker k zrihta dobro službo. Za na rado pa še lepo plačo dobi....žargon politika " za skupne cilje "
Odgovori
+1
1 0
Srebrni breg
26. 12. 2025 20.19
ZN so ena velika megla. Nepomebni in namenjeni sami sebi.
Odgovori
0 0
MasteRbee
26. 12. 2025 20.16
Tam so, da prispevajo milijone davkoplačevalskega denarja, za svoje lagodno življenje. Samo temu je namen.
Odgovori
0 0
konstruktor
26. 12. 2025 20.08
To vprašanje bi znala tanja analizirat ure in ure...
Odgovori
+0
1 1
DK48
26. 12. 2025 20.02
Nimajo prav nobene moči.
Odgovori
+2
2 0
tali?ni tom
26. 12. 2025 20.02
ma,tole predsedovanje kvazi držav,katerih politiki menijo da so "pomembni",je hecno! pomembna je država ki ma folka 20+ milijonov in orng vojsko ter politike ki majo kugle in niso dovzetni za podkupnine! slovenija nima nič od tega!
Odgovori
0 0
bronco60
26. 12. 2025 20.01
Moči nimajo, imajo pa lepe plače.
Odgovori
+2
2 0
proofreader
26. 12. 2025 19.54
Mir v Gazi je zagotovil Trump. Golobovo tolčenje po pultu ni nič pomagalo.
Odgovori
+1
3 2
fljfo
26. 12. 2025 19.55
A je v Gazi mir?
Odgovori
-2
1 3
zmerni pesimist
26. 12. 2025 19.53
Varnostni svet ZN je samo še dobro plačana služba in potovanja učinek pa enako nič fajonova in ostali pa turisti na račun države
Odgovori
+6
7 1
Emtisunce
26. 12. 2025 19.51
V dveh letih so nesposobni Slovenski politiki za članstvo in ostaje jaje porabili nekaj manj kot 14 miljonov evrov. Rezultat, razen minusa na davkoplačevalskem računu, je enak nič !
Odgovori
+4
5 1
gmajna
26. 12. 2025 19.45
🤑🤑🤑🤑
Odgovori
+1
2 1
Tami69
26. 12. 2025 19.43
in kaj bi rad toti Žbogar?Je prijahal na Fajonki do tja..
Odgovori
+2
4 2
bibaleze
