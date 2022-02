'Imamo nadzor, lahko počnemo, kar želimo'

Premalo pozornosti posvečamo nečemu, kar ima možnost, da ohromi ukrajinsko kritično infrastrukturo in je lahko enako uničujoče kot vojaška invazija. Gre za sofisticirano orožje agresije. To o ruskih kibernetskih napadih na Ukrajino pravita Volodimir Tkač, izredni profesor na kijevskem politehničnem inštitutu Igor Sikorski, ki poučuje tudi na Švedskem in Oleksandra Čekanovska, strokovnjakinja za informacijsko varnost in vodja analitične skupine za hibridno vojno v ukrajinskem kriznem medijskem centru.

Na zadnji v nizu spletnih razprav 'Pogledi iz Ukrajine' sta poudarila, da so se tudi kibernetski napadi na to državo okrepili skupaj z rusko invazijo leta 2014. Ocenila sta, da neodvisna Ukrajina očitno ogroža ruske interese, pri čemer menita, da ni težava v samem širjenju zveze NATO, ampak v simbolnem sporočilu, ki ga v ta del sveta prinaša povezovanje z Zahodom. Kibernetski napadi za Ukrajino niso le povsem verjetna, ampak konstantna grožnja, zadnji napad pravzaprav še traja, sta dejala strokovnjaka. Tkač poudarja, da je o napadih v preteklosti znano marsikaj, nihče pa ne ve, kdaj bodo Rusi na tem področju udarili znova – in kakšne zanke so ob preteklih napadih nastavili v sisteme: "Je pa Ukrajina na tem področju vsekakor ranljiva. Posebej izpostavljena je kritična infrastruktura – transport, energetika, telekomunikacije, bančni in finančni sektor, vladne ustanove in njihove storitve. Poleg tega je vse to slabo zaščiteno." Čekanovska izpostavlja, da imajo kibernetski napadi tudi svoj namen: "Gre za sejanje strahu, zamajati želijo zaupanje v vlado. Poleg tega je Ukrajina na tem področju v posebnem položaju. Na nas pogosto testirajo svoje kibernetske napade, ki jih potem uporabljajo še drugje, zato je izziv še toliko večji." Predvideti, kdo ali kaj bo tarča napada, pa je nemogoče. "Ne vemo, ali se bo začela dejanska vojaška invazija in bodo kibernetske napade uporabljali kot vzporedno taktiko za ohromitev države, ali bomo v prihodnosti priča stalnim napadom, katerih cilj bo strašiti ljudi in povzročati paniko, preko tega pa se bo skušalo vsiljevati še svoje mnenje za politični dobiček."

Nekaj izkušenj z ruskimi kibernetskimi napadi torej Ukrajinci že imajo. "Napad na energetski sistem leta 2015 je povzročil, da je 200.000 ljudi za več ur ostalo brez elektrike. Leto kasneje so targetirali Microsoftove sisteme, nato pa za ponovni dostop zahtevali plačilo v kriptovalutah. Prizadetih je bilo več milijonov ljudi," pravi Tkač. Čeprav storilec ni bil jasno identificiran, je Čekanovska prepričana, da je bila to Rusija: "Kasneje se je podoben napad razširil še na druge države in ruski propagandni stroj je za vse skupaj skušal okriviti Ukrajino." Kot poudarja, ni redko, da skuša Rusija krivdo za svoje početje zvaliti na koga drugega – niti, da se vzporedno pojavlja vrsta dezinformacij. Zadnji napad medtem ni bil napad na kritično infrastrukturo, je pa vseeno prizadel Ukrajino in njene državljane, saj je bila med drugim tarča baza, ki hrani veliko osebnih podatkov. "To, da je baza domnevno naprodaj na temnem spletu, seveda ne prispeva k stabilnosti države," pravi Čekanovska. Predvideva, da bodo podatki uporabljeni v prihodnjih napadih: "Možnosti je pravzaprav neskončno. V rokah imajo občutljive osebne podatke, ko gre za dostop do elektronske pošte, spletnega bančništva … Lahko bi denimo ukradli identiteto Ukrajincev in jemali posojila v imenu ljudi, kar ne bi bilo nekaj posebej novega, saj smo takšne primere že imeli, posledice pa so bile hude." Tkač sicer ocenjuje, da cilj ni bil dobiti osebnih podatkov. "Cilj je bil poslati sporočilo, da je nekdo drug v sedlu. To je bila bolj demonstracija moči kot uporaba moči, pošiljanje sporočila – imamo nadzor, lahko počnemo, kar želimo. Po drugi strani pa se je eno od sporočil ministrstvu za zunanje zadeve nanašalo na zgodovino med Ukrajino in Poljsko, kar pomeni, da bi lahko šlo tudi za uničevanje bilateralnih odnosov. Kremelj nikoli ne želi samo širiti panike, ampak tudi izpostaviti šibkosti. V ozadju ene akcije je vedno veliko motivov," pravi Čekanovska.

