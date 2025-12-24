'Imaš zame kakšne nove neprimerne prijateljice?'

"Sem v poletni rezidenci kraljeve družine, gradu Balmoral. Dejavnosti potekajo ves dan in na koncu vsakega dne sem popolnoma izčrpan," je v sporočilu namenjenem nekdanji partnerki Jeffreyja Epsteina Ghislane Maxwell 16. avgusta 2001 zapisal A. V elektronskem pogovoru z "Nevidnim možem" je anonimizirana oseba spregovorila tudi o svojih dveh dekletih, nato pa Maxwellovo povprašala, kako je v Los Angelesu. "Si mi našla kakšne nove neprimerne prijateljice?" Ker zapis v angleščini nima spolnega identifikatorja, bi lahko sicer z zapisom spraševal tudi po "neprimernih prijateljih". Pošiljatelj je ob tem sporočil še, da bi v tednu, ko je prost, odšel v tople kraje "z nekaj zabavnimi ljudmi".

Nekdanji princ Andrew, Jeffrey Epstein in Ghislane Maxwell FOTO: Profimedia

Kot ob tem poudarja BBC, je grad Balmoral kraljeva rezidenca, prav tako pa izmenjava sporočil ne nakazuje nujno, da so se zgodile kakšne kršitve. Ker pa se vseeno zdi, da je bil v dopisovanje z Maxwellovo vpleten nekdanji princ Andrew Mountbatten-Windsor, ki je v preteklosti že večkrat zanikal kakršnekoli kršitve, je britanski medij kontaktiral tudi njegovo ekipo. Brat britanskega monarha je v preteklosti dejal tudi, da ni videl, prisotvoval čemurkoli ali pa sumil kakšnokoli vedenje, ki je kasneje privedlo do Epsteinove aretacije in obsodbe. Maxwellova je pošiljatelju odgovorila še isti dan, in sicer z zapisom: "Žal vas moram razočarati. Našla sem le primerne prijateljice." Odgovor na slednje pa po poročanju Euronewsa: "Grozno." "Nevidni mož" je ob tem dodal, da je njegov strežaj, ki ga je spremljal vse od rosne mladosti, umrl v spanju. "Moje življenje je kaos. Nikogar nimam, ki bi skrbel zame. Bil je prava skala in praktično del družine," je zapisal.

Še ena izmenjava sporočil

Nekaj mesecev kasneje, marca 2002, se je med pošiljateljema zgodila še ena izmenjava sporočil, ki so jo razkrili v novoobjavljenih dosjejih. Maxwellova je takrat v posredovanem sporočilu za osebo predlagala več aktivnosti: "Zna jahati, vendar to ni njegov najljubši šport, tj. jahanje konj. Nekaj ogledov, nekaj dvonožnih ogledov (z inteligentnimi, zabavnimi osebami in iz dobrih družin) in bo zelo srečen. Vem, da se lahko zanesem nate, da se bo imel odlično in da bo predstavljen samo prijateljem, ki jim zaupaš. V časopisih ne želi brati o svojem potovanju, s kom se je družil in kaj je videl."