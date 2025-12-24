Naslovnica
Tujina

'Imaš zame kakšne nove neprimerne prijateljice?'

London, 24. 12. 2025 06.47 pred 58 minutami 3 min branja 3

Avtor:
M.P.
Jeffrey Epstein in Ghislane Maxwell

V javnost prihaja vse več podrobnosti iz preteklosti spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina in njegovih pomembnih prijateljev. V torek je bilo objavljenih več kot 11.000 novih datotek, med katerimi je tudi izmenjava elektronskih sporočil med Epsteinovo nekdanjo partnerko Ghislane Maxwell in osebo, ki je pisala iz kraljeve rezidence Balmoral, sporočilo pa je podpisala s črko "A".

"Sem v poletni rezidenci kraljeve družine, gradu Balmoral. Dejavnosti potekajo ves dan in na koncu vsakega dne sem popolnoma izčrpan," je v sporočilu namenjenem nekdanji partnerki Jeffreyja Epsteina Ghislane Maxwell 16. avgusta 2001 zapisal A.

V elektronskem pogovoru z "Nevidnim možem" je anonimizirana oseba spregovorila tudi o svojih dveh dekletih, nato pa Maxwellovo povprašala, kako je v Los Angelesu. "Si mi našla kakšne nove neprimerne prijateljice?" Ker zapis v angleščini nima spolnega identifikatorja, bi lahko sicer z zapisom spraševal tudi po "neprimernih prijateljih". Pošiljatelj je ob tem sporočil še, da bi v tednu, ko je prost, odšel v tople kraje "z nekaj zabavnimi ljudmi".

Nekdanji princ Andrew, Jeffrey Epstein in Ghislane Maxwell
Nekdanji princ Andrew, Jeffrey Epstein in Ghislane Maxwell
FOTO: Profimedia

Kot ob tem poudarja BBC, je grad Balmoral kraljeva rezidenca, prav tako pa izmenjava sporočil ne nakazuje nujno, da so se zgodile kakšne kršitve. Ker pa se vseeno zdi, da je bil v dopisovanje z Maxwellovo vpleten nekdanji princ Andrew Mountbatten-Windsor, ki je v preteklosti že večkrat zanikal kakršnekoli kršitve, je britanski medij kontaktiral tudi njegovo ekipo.

Brat britanskega monarha je v preteklosti dejal tudi, da ni videl, prisotvoval čemurkoli ali pa sumil kakšnokoli vedenje, ki je kasneje privedlo do Epsteinove aretacije in obsodbe.

Maxwellova je pošiljatelju odgovorila še isti dan, in sicer z zapisom: "Žal vas moram razočarati. Našla sem le primerne prijateljice." Odgovor na slednje pa po poročanju Euronewsa: "Grozno." "Nevidni mož" je ob tem dodal, da je njegov strežaj, ki ga je spremljal vse od rosne mladosti, umrl v spanju. "Moje življenje je kaos. Nikogar nimam, ki bi skrbel zame. Bil je prava skala in praktično del družine," je zapisal.

Še ena izmenjava sporočil

Nekaj mesecev kasneje, marca 2002, se je med pošiljateljema zgodila še ena izmenjava sporočil, ki so jo razkrili v novoobjavljenih dosjejih. Maxwellova je takrat v posredovanem sporočilu za osebo predlagala več aktivnosti: "Zna jahati, vendar to ni njegov najljubši šport, tj. jahanje konj. Nekaj ogledov, nekaj dvonožnih ogledov (z inteligentnimi, zabavnimi osebami in iz dobrih družin) in bo zelo srečen. Vem, da se lahko zanesem nate, da se bo imel odlično in da bo predstavljen samo prijateljem, ki jim zaupaš. V časopisih ne želi brati o svojem potovanju, s kom se je družil in kaj je videl."

Preberi še V javnost še 8000 Epsteinovih dosjejev

V posredovanem sporočilu je neposredno imenovala Andrewa, čeprav slednje ne pomeni nujno, da gre za nekdanjega princa. Vseeno so nekatere že razkrite informacije e-poštni naslov sogovornika nekdanje Epsteinove partnerke povezale z nekdanjim vojvodo Yorškim.

Sogovornik ji je odgovoril: "Kar se tiče hrane, sem zelo prilagodljiv. /.../ Kar pa se tiče deklet - to v celoti prepuščam tebi in Juanu Estobanu!"

Dokumente razkriva ameriško ministrstvo za pravosodje. Dosjeji se nanašajo na dve kazenski preiskavi obsojenega spolnega prestopnika v času njegovega življenja. Kongres je namreč sprejel zakon, ki nalaga, da se dosjeji v celoti objavijo do 19. decembra, vseh dokumentov pa za zdaj še niso objavili.

jeffrey epstein dosjeji Ghislane Maxwell sporočila

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brabusednet
24. 12. 2025 08.49
Dajte no ženske so se kar drenjale okoli njega sedaj so pa žrtve.Poznamo mi take lovače.Da ne bo Tina nekoč Plastenjaka in ostale preganjala,da je bila žrtva.Kam pelje ta svet mi ni več jasno.Včasih se je takim reklo vlačuge,danes pa žrtve.
Odgovori
0 0
MojsterSplinter
24. 12. 2025 08.45
Mm... Hej, ste že slišali oni vic o Venezueli?
Odgovori
0 0
Mihac27
24. 12. 2025 08.34
Hja, če bi bil jaz notri omenjen in kup mojih prijatlov... tudi ne bi hotel objavljat. Se bo pa zgodilo bolj malo, tudi ko bo objavljeno. Žal....
Odgovori
+2
2 0
