Imata Musk in Putin redne skrivnostne pogovore?

Elon Musk, najbogatejši človek na svetu in eden od vodilnih v ameriških vesoljskih projektih, naj bi bil od konca leta 2022 v rednih stikih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Pogovore med njima je potrdilo že več sedanjih in nekdanjih ameriških, evropskih in ruskih uradnikov, pogovarjala pa bi na se o osebnih in poslovnih temah, pa tudi o geopolitičnih napetostih.

Musk se je letos izkazal za ključnega podpornika volilne kampanje Donalda Trumpa, v primeru njegove zmage, pa bi se lahko morda znašel tudi v Trumpovi administraciji. In medtem ko so ZDA in zaveznice v zadnjih letih izolirale Putina, bi lahko Muskov dialog pomenil ponovno navezovanje stikov z ruskim voditeljem ali okrepil Trumpovo željo po sklenitvi dogovora med Rusijo in Ukrajino. Poleg tega je Musk vzpostavil tudi tesne poslovne vezi z ameriško vojsko in obveščevalnimi agencijami, kar mu omogoča edinstven dostop v nekatere najbolj občutljive ameriške vesoljske programe. Podjetje SpaceX, ki upravlja storitev Starlink, je leta 2021 dobila 1,8 milijarde dolarjev oziroma nekaj več kot 1,6 milijarde evrov težko pogodbo in je glavni nosilec raket za Pentagon in Naso.

Med kampanjo, ki jo je prejšnji teden vodil po Pensilvaniji je celo govoril o dostopu do vladnih informacij. "Imam dovoljenje za dostop do strogo tajnih podatkov, vendar moram reči, da je večina stvari, s katerimi sem seznanjen, strogo tajnih zato, ker so tako dolgočasne." Putin naj bi milijarderja celo prosil, naj se izogne aktivaciji njegove satelitske internetne storitve Starlink nad Tajvanom kot uslugo kitajskemu voditelju Ši Džinpingu, sta za Wall Street Journal potrdili dve osebi, ki sta bili seznanjeni s prošnjo. Musk je po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022 omogočil obratovanje satelitskega sistema Starlink v napadeni državi, ki je nadomestil uničeno mobilno infrastrukturo. Vendar pa se je po začetni naklonjenosti do Ukrajincev njegovo stališče postopoma spremenilo. Musk je med drugim Ukrajini preprečil uporabo terminalov Starlinka za napad na rusko črnomorsko floto, odločitev pa utemeljil s strahom pred vojaško eskalacijo z jedrskim orožjem. Musk se na poročanje Wall Street Journala, ki se sklicuje na več sedanjih in nekdanjih vladnih uradnikov iz ZDA, Evrope in Rusije, za zdaj ni odzval. Glede komentarjev, da je simpatizer Putina, je sicer večkrat dejal, da so absurdni. Tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes zanikal poročanje časnika. "Vse to so neresnične, popolnoma lažne informacije," je dejal.