Imate ljubezenske težave? V laboratorijih nastaja čudežna tabletka zanje

Vam tisti, ki ga imate radi do večnosti in nazaj, ne vrača čustev? Je začela ljubezen v partnerskih odnosih usihati? Bi se radi zaljubili, pa vam nihče ne povzroča metuljčkov? Znanstveniki v laboratorijih že pridno izdelujejo tabletko, ki bo rešila vaše težave. Ja, prav ste slišali, v laboratorijih nastaja posebna tabletka, ki bo čez tri do pet let reševala težave zaljubljanja. Tako bo Kupid namesto puščice iz loka spustil tabletko, ki bo rešila vse težave. Iz česa pa je sestavljena tabletka in kako naj bi delovala?