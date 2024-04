'Ime ji je bilo Saly. Imela je pet let'

Medtem so oblasti v Gazi sporočile, da so izraelski napadi terjali že več kot 34 tisoč življenj, pri čemer tistih, ki jih še niso našli med ruševinami, sploh ne štejejo. Med umrlimi je več kot 14.500 otrok in 9500 žensk. Število ranjenih je medtem preseglo 77 tisoč. Vse to na območju, kjer živi približno toliko ljudi kot v Sloveniji.

Zadnja tarča nenehnih napadov je bil Han Junis, več kot 600 let staro mesto, kjer je pred izraelsko ofenzivo živelo 200 tisoč ljudi. Izraelska vojska se je v začetku tega meseca od tam sicer umaknila, za sabo pa pustila ruševine. Med drugim so povsem razdejali kompleks bolnišnice Naser. Tam se nadaljuje izkopavanje trupel iz enega od najmanj treh množičnih grobišč, ki so jih odkrili po umiku vojske. Našli so jih že 283.

"Menimo, da bomo v tem množičnem grobišču v naslednjih dneh našli še okoli 200 trupel, nato bomo začeli preiskovati naslednji dve grobišči," je napovedal vodja medijskega urada vlade v Gazi, ki jo vodi Hamas. Izrael je obtožil, da je izvajal usmrtitve in da poskuša to prikriti, kar so oblasti v Tel Avivu že zanikale.

Grobišče se je sicer pojavilo v času obleganja bolnišnice, ko Palestinci do območja niso imeli dostopa, je poročala Al Jazeera.

Netanjahu napovedal okrepitev pritiska na Hamas

Netanjahu je včeraj dejal, da bo Izrael v prihodnjih dneh povečal vojaški in politični pritisk na Hamas, da bi zagotovili izpustitev zajetih talcev v Gazi. "V prihodnjih dneh bomo povečali vojaški in politični pritisk na Hamas, ker je to edini način, da osvobodimo naše talce," je dejal Netanjahu v video izjavi na predvečer judovskega praznika pasha. Hkrati je zagrozil, da bodo Hamasu zadali nove boleče udarce, pri čemer podrobnosti ni navedel.

Netanjahu je mednarodnim opozorilom navkljub večkrat zatrdil, da bo izraelska vojska začela ofenzivo na Rafo na jugu območja Gaze, kamor se je zateklo približno 1,5 milijona ljudi, večinoma notranje razseljenih iz ostalih delov uničene palestinske enklave.

