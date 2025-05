Ime mu je Jiu Tian: brezpilotnik, ki v trenutku izstreli sto dronov

Kitajska je predstavila novost v svojih obrambnih vrstah: Jiu Tian je ogromno brezpilotno letalo, ki lahko v nekaj sekundah izstreli 100 dronov kamikaz.

Nosilec dronov ima razpon kril 24 metrov in lahko 12 ur leti na višini do 15 tisoč metrov, kar je več kot dovolj časa, da povzroči katastrofo na Tajvanu, Japonskem ali celo v ameriških bazah v Pacifiku, česar se bojijo Američani.

Brezpilotno letalo naj bi prevažalo do šest ton opreme, od streliva do sofisticiranih nadzornih sistemov, in imelo doseg več kot 7000 kilometrov. Kar pa letalo resnično naredi edinstveno, je njegova sposobnost, da v kratkem času izstreli roje dronov kamikaz, ki lahko ogrozijo sovražnikove obrambne sisteme.