Ime novega britanskega premierja naj bi bilo znano 5. septembra

Pred Trussovo je kandidaturo napovedala tudi ministrica za trgovino Penny Mordaunt, ki pa glede na zadnje ankete ni med favoriti za premierski stolček. Med najverjetnejšimi Johnsonovimi nasledniki je nekdanji finančni minister v njegovi vladi Rishi Sunak.

Poleg Trussove, Mordauntove in Sunaka so kandidaturo do sedaj napovedali še minister za promet Grant Shapps, državna tožilka Suella Braverman, finančni minister Nadhim Zahawi, poslanec Tom Tugendhat, nekdanja ministrica za enakost Kemi Badenoch in novi državni sekretar na zunanjem ministrstvu Rehman Chishti.

Med kandidati pa je tudi predsednik odbora za zdravstvo Jeremy Hunt, navaja BBC. Slednji se je v drugem krogu volitev za vodjo konservativne stranke leta 2019 soočil z Johnsonom in takrat zasedel drugo mesto.