'Imel je strašen vpliv na moj um'

"Nevidne verige so dober opis. Kot da bi bila nevidno vklenjena," pravi danes 43-letna Juliette. Dolga leta o tem ni povedala niti družini. "Nikoli nisem nikomur povedala, kaj se je zgodilo, vse do njegove smrti." Zdaj je spregovorila tudi za Sky News.

Od sanj do pasti

Juliette je odraščala v finančno skromnih razmerah. Ko je kot mlada študentka v Cape Townu spoznala Epsteina, se ji je zdelo, da se ji uresničujejo sanje. "Naša družina je bila v finančnih težavah in želela sem pomagati. Zdelo se mi je, da se mi odpirajo vrata," se spominja. Spoznala ga je v restavraciji v Cape Townu, kjer je bil prisoten tudi nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton na uradnem obisku v okviru kampanje ozaveščanja o aidsu. Z njim sta bila tudi igralca Kevin Spacey in Chris Tucker. Tri tedne pozneje je Juliette že sedela na letalu proti New Yorku, prvič izven Južne Afrike. A pot se tam ni končala. Kmalu po prihodu v New York so ji povedali, da potuje naprej na Karibe. Voznik jo je odpeljal na letališče Teterboro v New Jerseyju, kjer je stopila na zasebno letalo. Na krovu jo je čakal Epstein in ženske, ki so jo sprva spoznale z njim. "Potrepljal je sedež poleg sebe in sem se usedla. Bila sem zmedena," pripoveduje. Ko je letalo vzletelo, pravi, jo je začel siliti v spolne dotike. Zgrabila jo je panika. Ženske na letalu pa naj bi se smejale, medtem ko je bila sama na smrt prestrašena.

Otok brez izhoda

Na enem od karibskih otokov so ji odvzeli potni list. Nato so jo s helikopterjem prepeljali na Epsteinov zasebni otok. Juliette trdi, da je bila na otoku večkrat posiljena. Pravi, da je Epsteina videvala pri obrokih, nato pa je bila klicana v njegovo sobo. "Veliko časa sem bila sama. Sedela sem ob bazenu ali brala knjige. V kuhinji sem našla fotoaparate za enkratno uporabo in začela fotografirati." Njene fotografije, ki jih je pokazala Sky News, prepletajo nasmejane obraze mladih žensk z bolj temačnimi podobami osamljenosti. Po vrnitvi v Cape Town se zgodba ni končala. Juliette pravi, da je ponovno potovala na njegove posesti v New Yorku, Palm Beachu, Parizu in Novi Mehiki. Tam naj bi srečevala ženske in tudi mladoletna dekleta iz Brazilije, Romunije, Francije in Španije. Po njenih besedah ni bila preprodana drugim moškim, a je bila večkrat spolno zlorabljena s strani Epsteina samega.

Jeffrey Epstein in Ghislane Maxwell FOTO: Profimedia

Psihološko ujetništvo

Epsteinova mreža naj ne bi temeljila le na fizičnem nadzoru, temveč tudi na psihološkem. "Vedno sem imela občutek, da me opazuje," pravi Juliette. Tudi potem ko se je vrnila domov, ga je občasno kontaktirala. Njeni elektronski dopisi so bili objavljeni v sklopu dokumentov, ki jih je razkrilo ameriško pravosodno ministrstvo. V njih izraža podporo Epsteinu pred sojenjem leta 2008 in ostaja v stikih do leta 2017. "Pisala sem mu, ko sem pila ali ko sem bila psihično na dnu. Vem, da to zmede ljudi," pravi danes. "A imel je strašen vpliv na moj um." Sporna objava zadnjih dokumentov je dodatno razburila javnost, saj so bila imena nekaterih žrtev razkrita brez ustreznega prekrivanja osebnih podatkov. Juliette pravi, da je bilo to zanjo boleče. "Nimam česa skrivati, a ljudje ne razumejo, kako globok je bil njegov nadzor."

Obraz, ki ne izgine