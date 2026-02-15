Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Imel je strašen vpliv na moj um'

London, 15. 02. 2026 21.35 pred 8 minutami 3 min branja 1

Avtor:
N.Š.
Juliette Bryant

Spolni prestopnik Jeffrey Epstein je s svojimi lovkami segel vse do južne obale Afrike. V Cape Townu je leta 2002 našel tudi Juliette Bryant, takrat 20-letno študentko prvega letnika in ambiciozno manekenko, ki je verjela, da se ji odpira življenjska priložnost. Bil je začetek nočne more.

"Nevidne verige so dober opis. Kot da bi bila nevidno vklenjena," pravi danes 43-letna Juliette. Dolga leta o tem ni povedala niti družini. "Nikoli nisem nikomur povedala, kaj se je zgodilo, vse do njegove smrti." Zdaj je spregovorila tudi za Sky News. 

Od sanj do pasti

Juliette je odraščala v finančno skromnih razmerah. Ko je kot mlada študentka v Cape Townu spoznala Epsteina, se ji je zdelo, da se ji uresničujejo sanje. "Naša družina je bila v finančnih težavah in želela sem pomagati. Zdelo se mi je, da se mi odpirajo vrata," se spominja.

Spoznala ga je v restavraciji v Cape Townu, kjer je bil prisoten tudi nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton na uradnem obisku v okviru kampanje ozaveščanja o aidsu. Z njim sta bila tudi igralca Kevin Spacey in Chris Tucker. Tri tedne pozneje je Juliette že sedela na letalu proti New Yorku, prvič izven Južne Afrike.

A pot se tam ni končala. Kmalu po prihodu v New York so ji povedali, da potuje naprej na Karibe. Voznik jo je odpeljal na letališče Teterboro v New Jerseyju, kjer je stopila na zasebno letalo. Na krovu jo je čakal Epstein in ženske, ki so jo sprva spoznale z njim.

"Potrepljal je sedež poleg sebe in sem se usedla. Bila sem zmedena," pripoveduje. Ko je letalo vzletelo, pravi, jo je začel siliti v spolne dotike. Zgrabila jo je panika. Ženske na letalu pa naj bi se smejale, medtem ko je bila sama na smrt prestrašena.

Otok brez izhoda

Na enem od karibskih otokov so ji odvzeli potni list. Nato so jo s helikopterjem prepeljali na Epsteinov zasebni otok. Juliette trdi, da je bila na otoku večkrat posiljena. Pravi, da je Epsteina videvala pri obrokih, nato pa je bila klicana v njegovo sobo. "Veliko časa sem bila sama. Sedela sem ob bazenu ali brala knjige. V kuhinji sem našla fotoaparate za enkratno uporabo in začela fotografirati." Njene fotografije, ki jih je pokazala Sky News, prepletajo nasmejane obraze mladih žensk z bolj temačnimi podobami osamljenosti.

Po vrnitvi v Cape Town se zgodba ni končala. Juliette pravi, da je ponovno potovala na njegove posesti v New Yorku, Palm Beachu, Parizu in Novi Mehiki. Tam naj bi srečevala ženske in tudi mladoletna dekleta iz Brazilije, Romunije, Francije in Španije.

Po njenih besedah ni bila preprodana drugim moškim, a je bila večkrat spolno zlorabljena s strani Epsteina samega.

Jeffrey Epstein in Ghislane Maxwell
Jeffrey Epstein in Ghislane Maxwell
FOTO: Profimedia

Psihološko ujetništvo

Epsteinova mreža naj ne bi temeljila le na fizičnem nadzoru, temveč tudi na psihološkem. "Vedno sem imela občutek, da me opazuje," pravi Juliette. Tudi potem ko se je vrnila domov, ga je občasno kontaktirala. Njeni elektronski dopisi so bili objavljeni v sklopu dokumentov, ki jih je razkrilo ameriško pravosodno ministrstvo. V njih izraža podporo Epsteinu pred sojenjem leta 2008 in ostaja v stikih do leta 2017.

"Pisala sem mu, ko sem pila ali ko sem bila psihično na dnu. Vem, da to zmede ljudi," pravi danes. "A imel je strašen vpliv na moj um."

Sporna objava zadnjih dokumentov je dodatno razburila javnost, saj so bila imena nekaterih žrtev razkrita brez ustreznega prekrivanja osebnih podatkov. Juliette pravi, da je bilo to zanjo boleče. "Nimam česa skrivati, a ljudje ne razumejo, kako globok je bil njegov nadzor."

Obraz, ki ne izgine

Epstein je leta 2019 umrl v zaporu v New Yorku, kjer je čakal na sojenje zaradi obtožb o spolni trgovini z mladoletnicami. A za njegove žrtve zgodba še ni končana. "Odprem Facebook, tam je njegov obraz. Odprem X, tam je spet," pravi Juliette. "Včasih mi je zaradi tega fizično slabo."

Juliette verjame, da ni bila edina iz Južne Afrike. "Cape Town je bil lovišče," pravi.

Ko danes govori o svoji izkušnji pa poudarja, da še zdaleč ne gre za Epsteina, ampak za širši, sprevržen sistem. 

Epstein žrtev juliette

'Stroj že žre samega sebe'

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zmaga Ukrajini
15. 02. 2026 21.53
Tole je vsak dan huje. Andrejčku se v UK obeta preiskava. In verjetno tudi sojenje. Palača si bo oprala roke nad njim - dovolj dolgo so ga ščitili. Prav bi bilo, da bi šel zaradi svojih zločinov sedet. Enako tudi trampelj - odstopiti in v čuzo. Aja, je vmes spremenil zakonodajo, ki predsednika ZDA oprošča vseh zločinov. No, bomo videli.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
V mini črni obleki je navdušila vse
V mini črni obleki je navdušila vse
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534