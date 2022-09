'Imela sem 17 let, ko me je posilil'

Nekdanjega lastnika in trenerja v konjeniškem klubu MBM v Lipovici in v filmskem svetu znanega kaskaderja Miloša Đukića so aretirali na podlagi pričanj njegovih učenk v šoli jahanja. Policija sumi, da je deklice posiljeval ali pa se neprimerno dotikal njihovih intimnih delov. Đukić se je na zaslišanju na državnem tožilstvu branil z molkom.

Prva je svojo izpoved podala Katarina Šolaja, 29-letnica ter dolgoletna žrtev spolnih napadaov Miloša Đukića. "Stara sem bila 17 let, ko me je posilil Miloš Đukić. Ulegel se je name in me silil, da počnem stvari, ki jih nisem želela," je dejala Katarina za srbske medije. Đukičevemu klubu se je pridružila pri 15 in se tam pripravljala na balkansko prvenstvo v jahanju. Kot sama pove, ji je Đukić pihal na dušo, ji govoril, da je zelo dobra jahačica in ji dal svojega konja. A kmalu so se začeli vrstiti napadi. "Ostala sva sama, potem pa me je nenadoma napadel, me porinil, nato pa legel name ampak mi je uspelo pobegniti. Še mesece za tem se je Đukić obnašal kot da se ni nič zgodilo," razlaga Katarina. O spornem dogodku nista več spregovorila, ona pa je s treningi nadaljevala. Napadi so se kasneje začeli postopoma, najprej samo z besedami.

icon-expand Posilstvo FOTO: Shutterstock

"Če hočeš dobro jahati, moraš na konju doživeti orgazem," ji je govoril. Kar naprej ji je dajal neprimerne komentarje, govoril ogabne stvari, Katarina pa na to ni reagirala temveč je težavo ignorirala. Vsi ostali člani kluba se na tovrstne komentarje namreč niso odzivali zato je ona počela enako. Neprimerne komentarje pa naj bi govoril vsem dekletom. Ko se je zgodilo, da je zaradi jutranjega treninga prespala kar v klubu, kar je sicer za člane bilo običajno se je noč sprevrgla v nočno moro. "Prišel je, me začel masirati, potem pa me je silil v grozne stvari. Hotela sem pobegniti stran, a me je držal, v tistem trenutku pa sem ugotovila, da sem sredi noči z njim, popolnoma sama in da ni nikogar, ki bi mi lahko pomagal. Đukić je strog in močen človek. Bala sem se, da ga bom razjezila in da me bo še bolj prizadel. Povsem sem otrpnila in samo čakala konec, da čimprej mine. Ko je bilo konec, sem se delala, da spim v upanju, da je to bilo vse in da se me ponoči ne bo več dotikal," pravi Katarina, ki je bila konec tistega leta 2010 stara komaj 17 let.

icon-expand Spolna zloraba FOTO: iStock